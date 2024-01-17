Транспорт 17 января 2024, 18:22 АвтоВАЗ подал заявку на регистрацию нового бренда АвтоВАЗ подал заявку для регистрации бренда в виде буквы X РИА «Новости»

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Дочерняя компания АвтоВАЗа ООО «Автозавод Санкт-Петербург» подала в Роспатент заявки на регистрацию двух вариантов нового товарного знака. Информация об этом появилась на сайте госоргана.

Оба варианта выглядят как буква X, помещенная в овал. В Роспатент поступили заявки на регистрацию цветной и черно-белой версии бренда.

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В заявке указали, что под новой торговой маркой планируют производить транспортные средства, автономные автомобили, электрические автомобили, автомобили на водородом топливе, автомобильные запчасти и аксессуары. В этот список также вошли игрушки, макеты и игрушечные модели.

Автомобили под новым брендом намереваются собирать на предприятии в Санкт-Петербурге, сообщила «Газета.ru». Раньше на этой площадке находился завод Nissan, перезапущенный АвтоВАЗом прошлым летом.

Президент компании Максим Соколов ранее анонсировал запуск нового автомобильного бренда. По словам главы АвтоВАЗа, торговую марку представят публике до 2026 года.