Более 20 рейсов задержали или отменили в Москве

По данным на 12:00 по московскому времени, в пятницу во Внуково задержаны два рейса и отменены по три. В Домодедово 10 рейсов задержаны и один отменен, в Шереметьево задержано два рейса, а отменены четыре.

Вчера аэропорт Домодедово переполнился людьми из-за непогоды. От ледяного дождя на взлетной полосе образовалась наледь. В результате было задержано или отменено более 150 рейсов. Только к вечеру он заработал в штатном режиме.

Транспортная прокуратура начала проверку в связи с отменами и задержками вылетов в аэропортах Москвы перед Новым годом. Сотрудники будут устанавливать причины задержек ряда рейсов. Также Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проконтролирует, как соблюдались права пассажиров, получили ли они необходимые услуги при ожидании рейсов. Кроме того, будет дана оценка исполнения авиакомпаниями лицензионного законодательства.