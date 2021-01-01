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    01 января 2021, 12:14

    Более 20 рейсов задержали или отменили в Москве

    Анастасия Калинина

    Утром в Москве несколько аэропортов отменили или задержали рейсы. В сумме проблемы возникли у 25 рейсов. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Расписания».
    Более 20 рейсов задержали или отменили в Москве

    По данным на 12:00 по московскому времени, в пятницу во Внуково задержаны два рейса и отменены по три. В Домодедово 10 рейсов задержаны и один отменен, в Шереметьево задержано два рейса, а отменены четыре.

    Вчера аэропорт Домодедово переполнился людьми из-за непогоды. От ледяного дождя на взлетной полосе образовалась наледь. В результате было задержано или отменено более 150 рейсов. Только к вечеру он заработал в штатном режиме.

    Транспортная прокуратура начала проверку в связи с отменами и задержками вылетов в аэропортах Москвы перед Новым годом. Сотрудники будут устанавливать причины задержек ряда рейсов. Также Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проконтролирует, как соблюдались права пассажиров, получили ли они необходимые услуги при ожидании рейсов. Кроме того, будет дана оценка исполнения авиакомпаниями лицензионного законодательства.