Прокуратура начала проверку из-за отмен и задержек рейсов в аэропортах Москвы

«Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с отменами и задержками ряда авиарейсов в аэропортах московского авиаузла в период с 30 по 31 декабря текущего года», — отметила она.

Ведомство установит причины, по которым произошли задержки ряда рейсов, а также выяснит, почему некоторые из них отменились. Кроме того, Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проконтролирует, как соблюдают права пассажиров и предоставляют ли им соответствующие услуги при ожидании рейсов. Ведомство также даст оценку исполнения авиакомпаниями лицензионного законодательства.

Сейчас в аэропорту Домодедово ситуацию контролирует исполняющий обязанности прокурора Евгений Котеленец. Проверка стоит на контроле Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Вылеты самолетов из Домодедово возобновили после утренних задержек в 13:20. В пресс-службе аэропорта отметили, что задержки были вызваны погодными условиями — сейчас последствия ледяного дождя уже устранили. Там подчеркнули, что приняли меры, которые гарантируют безопасность взлетно-посадочных операций в тяжелых метеоусловиях.