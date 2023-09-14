Транспорт 14 сентября 2023, 17:59 Более 10 детей пострадали в Москве в ДТП с электросамокатами в сентябре ГИБДД Москвы: 11 детей пострадали в ДТП с участием электросамокатов в сентябре РИА «Новости»

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С начала сентября в ДТП с участием электросамокатов пострадали 11 детей. Об этом сообщила Госавтоинспекция Москвы.

Кроме того, сотрудники ведомства призвали к строгому соблюдению ПДД на средствах индивидуальной мобильности. Они напомнили, что это поможет уберечь от несчастных случаев как самих водителей двухколесного транспорта, так и других участников движения.

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«Уважаемые участники дорожного движения, будьте бдительны при передвижении на электросамокатах. Помните, что на тротуаре приоритет у пешехода!» — подчеркнули в ведомстве.

Пару недель назад в Москве организовали профилактический рейд среди велосипедистов и самокатчиков. Участникам движения рассказали о правилах передвижения на средствах индивидуальной мобильности и обязательном ношении защитной экипировки.

Ранее полиция задержала самокатчика, сбившего пятилетнего ребенка на улице Кадырова в Москве. Его доставили в территориальный отдел.