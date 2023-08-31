Транспорт 31 августа 2023, 17:42 Профилактический рейд проведут в Москве среди велосипедистов и самокатчиков ГИБДД Москвы проведет рейд среди самокатчиков и велосипедистов с 1 по 3 сентября Unsplash

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Сотрудники Госавтоинспекции проведут в Москве профилактику правонарушений для водителей средств индивидуальной мобильности и велосипедистов. Об этом заявили в Telegram-канале ведомства.

Такой дорожно-правовой ликбез в ГИБДД проведут с 1 по 3 сентября.

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«В рамках мероприятия автоинспекторы проведут разъяснительные беседы об основных правилах передвижения на средствах индивидуальной мобильности и велосипедах, а также об обязательном ношении защитной экипировки», — рассказали в ведомстве.

Ранее Париж стал первым европейским городом, закрывшим парк электросамокатов для аренды горожанами.