Происшествия 26 августа 2023, 20:59 Полиция задержала самокатчика, сбившего ребенка в Москве МВД: в Москве задержали водителя самоката, сбившего ребенка unsplash.com

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Сотрудники полиции задержали водителя электросамоката, который допустил наезд на ребенка на юго-западе Москвы. Им оказался несовершеннолетний, сообщил Telegram-канал «МВД Медиа».

В ОМВД России по району Южное Бутово поступила информация о том, что на улице Кадырова пятилетнего ребенка сбил неизвестный на электросамокате. Полиция задержала несовершеннолетнего местного жителя. Его доставили в территориальный отдел.

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«В результате проведенного комплекса мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан несовершеннолетний местный житель», — отметили в пресс-службе полиции.

Отец пострадавшего ребенка рассказал, что электросамокатчик после наезда остановился, но все же скрылся с места случившегося. Это подтвердили кадры с камер видеонаблюдения.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах доследственной проверки по факту наезда на ребенка.