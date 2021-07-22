«Безопасность превыше лайков»: увеличение штрафов за пользование телефоном за рулем объяснили

Действующие в России штрафы за использование мобильного телефона за рулем незначительные. Водители просто не обращают на них внимания. Но количество аварий, которые происходят из-за невнимательности автолюбителей, в последнее время увеличилось. Об этом в беседе с «360» заявил руководитель общественного движения «За безопасность» Владимир Курдесов.

Движение выступило за увеличение суммы штрафа за пользование телефоном за рулем с 1,5 тысячи рублей до 10 тысяч.

Владимир Курдесов напомнил, что если раньше водители просто разговаривали по телефону и продолжали следить за ситуацией на дороге, то сейчас за рулем ведут переписки и сидят в социальных сетях. Все это отвлекает внимание автолюбителя.

«Хотелось бы ужесточить ответственность за пользование телефоном за рулем по одной простой причине. Безопасность на дороге превыше лайков или каких-то сообщений или постов в социальных сетях», — подчеркнул общественник.

Он пояснил, что увеличенная сумма штрафа заставит водителя задуматься о том, стоит ли лишний раз заглядывать в телефон. Со своей инициативой движение «За безопасность» обратилось в МВД. Общественники считают, что ведомство должно вынести это предложение на обсуждение в Госдуму.

Заявления об ужесточении наказания за использование водителями мобильных телефонов за рулем появились после аварии на улице Авиаторов в Москве. Студентка Валерия Башкирова сбила на нерегулируемом пешеходном переходе семью с тремя детьми. От полученных травм в больнице скончались двое несовершеннолетних. По одной из версий, девушка отвлеклась на мобильный телефон и не успела затормозить.

По словам отца студентки, дочь телефоном за рулем не пользовалась. Пешеходов она не заметила из-за ослепившего солнца и остановившейся на переходе второй машины, которая перекрыла обзор.