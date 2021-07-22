Штраф за пользование телефоном за рулем предложили увеличить в России

Водителей, которые достают телефон за рулем, необходимо наказывать строже. Штраф за это правонарушение стоит увеличить до 10 тысяч рублей. С таким предложением выступил руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов.

«Прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях России в части повышения штрафа для водителей за пользование телефоном во время движения до 10 тысяч рублей», — приводит RT текст письма Курдесова на имя начальника ГИБДД МВД России Михаила Черникова.

Курдесов напомнил, что сейчас штраф за телефон за рулем составляет всего 1,5 тысячи рублей, тогда как за стоянку на парковочном месте для инвалидов штрафуют на сумму пять тысяч рублей, хотя это правонарушение не угрожает жизни людей.

В письме Курдесов обратил внимание на ДТП, которое произошло на улице Авиаторов в Москве 16 июля. Тогда 18-летняя Валерия Башкирова на своей Mazda сбила трех детей на пешеходном переходе. Двое из них умерли. Согласно одной из версий, в момент аварии девушка могла отвлечься на мобильный телефон, хотя ее отец уверяет, что у них в семье действует запрет на гаджеты во время вождения. Сейчас Башкирова находится в следственном изоляторе.