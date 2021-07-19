Отец сбившей детей московской студентки рассказал свою версию ДТП

Авария с участием троих детей и автомобиля Mazda под управлением студентки на улице Авиаторов в Москве могла произойти из-за слепящего солнца. От бликов сидевшая за рулем девушка могла не справиться с управлением. Об этом в эфире телеканала «Москва 24» заявил отец студентки.

Он подчеркнул, что его дочь никогда не употребляет алкоголь, а использование мобильного телефона за рулем находится под строгим запретом.

«Она вообще не выпивает. Телефон в сумке. Я когда звоню, она никогда не берет трубку. Это был мой приказ», — подчеркнул мужчина.

По словам собеседника журналистов, детей девушка не заметила из-за светящего в глаза солнца и находящегося на месте грузовика.

Он особо отметил, что дочь не намерена уходить от ответственности. После аварии она находится в тяжелом состоянии и начала работать с психологом.

Авария на улице Авиаторов произошла в минувшую пятницу, 16 июля. Под колеса автомобиля на пешеходном переходе попали две женщины, переводившие двух детей трех и пяти лет, а также девятимесячного ребенка в коляске. Студентка заявила, что не заметила переходящих дорогу, так как сидела в телефоне.



От полученных травм двое детей скончались. По факту смертельной аварии полиция завела уголовное дело. Суд отправил девушку под домашний арест.