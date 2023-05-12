Транспорт 12 мая 2023, 10:30 Азовское море разминировали и начали использовать для сообщения с новыми регионами России Командующий ЧФ России Соколов заявил, что тральные силы разминировали Азовское море РИА «Новости»

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Военные разминировали акваторию Азовского моря, местные порты смогли использовать для перевозок в новые регионы России. Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Виктор Соколов рассказал газете «Красная звезда» об успехах в зоне проведения спецоперации.

«Нашими тральными силами завершено разминирование акватории Азовского моря, что позволило задействовать порты новых регионов Российской Федерации в различных видах морских перевозок», — объявил он.

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Виктор Соколов добавил, что в Азовском море и на северо-западе Черного моря российская авиация уничтожила основные части систем ПВО и мониторинга надводной обстановки украинской армии.

По его словам, Черноморский флот принял в проведении СВО непосредственное участие. Оснащенные крылатыми ракетами корабли атаковали свыше 180 объектов на территории Украины — склады боеприпасов и топлива, авиабазы и железнодорожные станции, места дислокации войск и радиолокационные станции противника. Благодаря высадке десанта в районе Бердянска удалось освободить Мариуполь, Запорожскую и Херсонскую области, которые впоследствии вошли в состав России.