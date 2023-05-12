Спецоперация 12 мая 2023, 10:14 Российские корабли с ракетами «Калибр» поразили почти 200 объектов Украины Адмирал Соколов: корабли ЧФ с «Калибрами» ударили по 180 объектам Украины за время СВО РИА «Новости»

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Вооруженные крылатыми ракетами «Калибр» корабли с начала проведения спецоперации атаковали свыше 180 важных объектов на территории Украины. Командующий Черноморским флотом России вице-адмирал Виктор Соколов сказал об этом в интервью газете «Красная звезда».

Украинской армии, по его словам, пришлось отказаться от активных боевых действий в море, их военно-морские силы заблокировали в местах базирования или частично уничтожили. Виктор Соколов объяснил, что добиться этого удалось благодаря применению высокоточного оружия большой дальности.

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«Фрегаты, малые ракетные корабли и подводные лодки ЧФ, имеющие на вооружении ракетные комплексы „Калибр“, нанесли удары по более чем 180 критически важным объектам противника», — заявил командующий флотом.

Крылатыми ракетами били по радиолокационным станциям в составе систем ПВО Вооруженных сил Украины, пунктам временной дислокации армейских подразделений, нефтебазам, складам вооружения и горюче-смазочных материалов, железнодорожным станциям и авиабазам.

Крылатыми ракетами «Калибр» разных модификаций оснастили как надводные корабли, так и субмарины. В ноябре 2022 года подводная лодка Тихоокеанского флота «Магадан» отработала их пуск из глубины Японского моря. Минобороны показывало пуск «Калибров» с малого ракетного корабля Черноморского флота по объектам ВСУ.