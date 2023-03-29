Транспорт 29 марта 2023, 14:45 Назван срок выпуска новых машин Lada на бывшем заводе Nissan в Петербурге Выпуск Lada на бывшем заводе Nissan в Петербурге начнут во втором квартале 2023 года РИА «Новости»

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Производство новых моделей автомобилей Lada на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге начнется во втором квартале 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба АвтоВАЗа.

Автопроизводитель отметил, что в производстве машин примут участие партнеры из дружественных стран.

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«Компания намерена выпускать несколько новых моделей под брендом Lada в востребованных сегментах C и D. Всего же в 2023 году АвтоВАЗ планирует произвести более 400 тысяч автомобилей», — уточнили в сообщении.

Компания «АвтоВАЗ» стала владельцем сборочного завода Nissan в Санкт-Петербурге, выкупив его за символический один евро в феврале 2023 года. Рассказывая о планах, представители компании отмечали повышение уровня локализации, а также запуск производства электромобилей «е-Нева».

Завод в Санкт-Петербурге стал третьей производственной площадкой АвтоВАЗа наряду с заводами в Тольятти и Ижевске. Ранее свою долю в российском автопроизводителе вывела французская фирма Renault и передала ее в собственность государства.