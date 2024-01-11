Транспорт 11 января 2024, 13:07 АвтоВАЗ представит новый автомобильный бренд АвтоВАЗ анонсировал появление нового автомобильного бренда до 2026 года Svetlana Vozmilova/Global Look Press

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АвтоВАЗ запустит новый автомобильный бренд. Его представят публике до 2026 года. Об этом заявил президент компании Максим Соколов, сообщило издание «Известия».

Во время презентации он рассказал о планах компании. По его словам, под новым брендом представят иностранные модели в сегментах C и D. Информацию о том, с какими именно компаниями АвтоВАЗ будет сотрудничать, Соколов не озвучил.

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Российский производитель также объявил о запуске продаж универсала Lada Vesta SW Sportline. Машину оснастили 1,6-литровым двигателем, форсированным до 118 лошадиных сил. Автомобиль обойдется покупателям как минимум в 2,38 миллиона рублей.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров анонсировал появление трех новых моделей Lada. АвтоВАЗ в 2024 году начнет выпускать Lada Aura. В 2025 году компания будет производить Lada Iskra, а в 2026 — кроссовер на платформе Vesta. Мантуров отметил, что инвестиционная программа АвтоВАЗ составит около 40 миллиардов рублей.