Транспорт 19 ноября 2022, 18:20 Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили после ремонта Минтранс РФ: автомобильное движение по Крымскому мосту восстановили 19 ноября Публичное достояние

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Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили после ремонтных работ 19 ноября. Об этом сообщили в Telegram-канале российского Минтранса.

«Сегодня в 15:10 (мск) открыто движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами», — отметили в министерстве.

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Минтранс накануне предупреждал о приостановлении автомобильного движения по Крымскому мосту 19 ноября с 04:00 до 16:00 по московскому времени из-за проведения технических работ. Зампред правительства России Марат Хуснуллин в соцсети также сообщил о завершении установки всех четырех пролетов на автодорожной части моста. Он отметил, что первый и второй пролеты уже находятся в проектном положении, там ведутся работы по устройству деформационных швов.

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«Третий и четвертый пролет тоже в ближайшее время будут опущены в проектное положение, и начнем следующий этап работ», — сказал он в Telegram-канале.

Ранее предыдущий пролет устанавливали 16 ноября, движение по мосту ограничивали на 12 часов.