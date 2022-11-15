Транспорт 15 ноября 2022, 11:46 Движение по Крымскому мосту ограничат на 12 часов Минтранс Крыма сообщил о приостановке движения по мосту через Керченский пролив 16 ноября РИА «Новости»

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Движение машин по мосту через Керченский пролив временно ограничат. Об этом сообщили представители Министерства транспорта Крыма. Их слова процитировали в Telegram-канале ведомства.

«Движение автомобилей по Крымскому мосту в связи с проведением технологических работ будет остановлено», — сказали они.

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По их словам, мера будет действовать 16 ноября с 04:00 до 16:00 по местному времени (совпадает с московским).

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Представители Минтранса Крыма предостерегли водителей от планирования путешествий между полуостровом и Краснодарским краем. Также они предложили объездной маршрут для грузовых машин. Водителям такого транспорта рекомендовали воспользоваться дорогами на территориях, после 5 октября считающимися российскими.

Ранее стало известно, что на Крымском мосту установили новый отрезок автомобильной магистрали. Об этом 13 ноября рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин. Его слова процитировал RT.