19 ноября 2022, 04:44
Движение по Крымскому мосту остановили на 12 часов для ремонтных работ
Минтранс Крыма сообщил об остановке движения по Крымскому мосту на 12 часов 19 ноября
Автомобильное движение по Крымскому мосту остановили с 4 утра субботы на 12 часов для проведения ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса полуострова в Telegram-канале. Ремонтные бригады устанавливают новые пролетные конструкции взамен поврежденных взрывом.
«19 ноября с 04:00 до 16:00 движение автомобилей по Крымскому мосту в связи с проведением технологических работ будет остановлено», — говорится в сообщении министерства.
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Путешественникам посоветовали учитывать этот факт при планировании поездок из Краснодарского края в Крым и обратно. Грузовому автотранспорту рекомендовали выбирать маршруты через новые регионы России.
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Поврежденные и деформированные пролетные конструкции меняют на новые. При монтаже используют поперечную надвижку, это позволяет выполнять работу в кратчайшие сроки. Ранее движение по мосту уже перекрывали, предыдущий пролет устанавливали16 ноября.
Крымский мост
Крым
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