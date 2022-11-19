Общество 19 ноября 2022, 04:44 Движение по Крымскому мосту остановили на 12 часов для ремонтных работ Минтранс Крыма сообщил об остановке движения по Крымскому мосту на 12 часов 19 ноября РИА «Новости»

Читать 360tv в

Автомобильное движение по Крымскому мосту остановили с 4 утра субботы на 12 часов для проведения ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса полуострова в Telegram-канале. Ремонтные бригады устанавливают новые пролетные конструкции взамен поврежденных взрывом.

«19 ноября с 04:00 до 16:00 движение автомобилей по Крымскому мосту в связи с проведением технологических работ будет остановлено», — говорится в сообщении министерства.

Реклама

Путешественникам посоветовали учитывать этот факт при планировании поездок из Краснодарского края в Крым и обратно. Грузовому автотранспорту рекомендовали выбирать маршруты через новые регионы России.

Реклама

Поврежденные и деформированные пролетные конструкции меняют на новые. При монтаже используют поперечную надвижку, это позволяет выполнять работу в кратчайшие сроки. Ранее движение по мосту уже перекрывали, предыдущий пролет устанавливали16 ноября.