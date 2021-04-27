«Автодор» назвал срок запуска движения по ЦКАД

Срок запуска движения по всей ЦКАД запланирован на третий квартал 2021 года. Об этом сообщили в «Автодоре».

«Запустить движение по всей ЦКАД планируется в третьем квартале этого года», — цитирует ТАСС сообщение «Автодора».

Вице-премьер Марат Хуснуллин уточнил, что последний 25-километровый участок должны достроить летом.

Строительство ЦКАД началось в 2014 году. Новое кольцо будет находиться в 50 километрах от МКАД и позволит разгрузить не только московскую кольцевую дорогу и радиальные трассы, но и улицы подмосковных городов. Протяженность ЦКАД — 336 километров, 260 из которых будут платными. Для получения скидки на оплату проезда по дороге нужно приобрести транспондер. Скидка составляет от 15 до 50%.

На мартовской встрече с президентом России Андрей Воробьев заявил, что последние километры ЦКАД будут достроены к июлю. Он напомнил, что в 2020 году, несмотря на пандемию, строителям удалось закончить 160 километров дороги. После завершения 25-километрового участка все кольцо ЦКАД будет замкнуто.