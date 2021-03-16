В прошлом году строители сдали почти 160 километров ЦКАД. К июлю будут достроены оставшиеся 25 километров. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Стенограмма разговора появилась на сайте Кремля.

«Строители — большие молодцы, они строили. Мы и в прошлом году сдали порядка 160 километров дорог, осталось 25. Очень хотели бы вас видеть в июле: 25 километров — и кольцо будет замкнуто», — сказал глава Московской области.

Он добавил, что активно развивается МЦД. По его словам, жители Подмосковья очень довольны этим транспортом, потому что добраться до нужного места на нем можно быстро и комфортно. Губернатор отметил, что жители региона ждут строительства МЦД-3 и МЦД-4. Проезд на МЦД везде унифицирован, одна поездка стоит 50 рублей.

Воробьев на днях говорил о том, что ЦКАД готова на 92%. Он подчеркнул, что дорога уже принимает на себя весь транзитный трафик. Благодаря ей жители больше не увидят пробок на въезде в столицу и бесконечного скопления грузовиков в области. Центральная кольцевая автодорога находится в 50 километрах от МКАД. Ее протяженность 336 километров.