Apple наняла бывшего руководителя отдела BMW по выпуску электромобилей

В Apple пришел работать бывший руководитель отдела BMW по выпуску электрокаров Ульрих Кранц. Какими проектами в компании он займется, пока неизвестно

Ульрих Кранц работал не только в немецкой компании, но и основал собственную компанию в США под названием Canoo, которая тоже разрабатывает самоуправляемые электромобили. Об этом сообщил канал CNBC.

СМИ, специализирующиеся на бизнесе и тематике авто, предположили, что он в Apple будет заниматься электрокарами, что подтверждает слухи, что американская компания намерена выпустить свой электромобиль.

В апреле глава Apple Тим Кук заявил, что они могут заняться разработкой технологий для беспилотного автомобиля.

Ранее телеканал СNBC сообщил, что Apple близка к договоренностям с южнокорейскими компаниями Hyundai Motor Company и Kia Motor о совместном выпуске в Америке самоуправляемого автомобиля с электродвигателем. Но позже стало известно, что стороны не смогли прийти к соглашению.