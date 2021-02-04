СМИ: Apple и Kia подпишут соглашение о производстве авто в ближайшее время

Apple планирует производить беспилотные автомобили под собственной маркой на сборочном заводе «дочки» Hyundai Kia Motors в Джорджии. По сообщению американских СМИ, компании близки к подписанию соглашения.

На фоне информации, которую сообщил CNBC о ближайшей сделке, акции Kia обновили максимум с 1997 года. Их рост составил 14,5%.

Американская корпорация, по данным Bloomberg, инвестирует в южнокорейскую компанию около 3,6 миллиарда долларов. Журналисты издания утверждают, что компании могут заключить сделку 17 февраля. Выпуск Apple Car запланирован на 2024 год в Северной Америке, если Apple не отложит дату.

Телеканалу CNBC источники, знакомые с вопросом, сообщили, что американская компания может выбрать в партнеры как другого автопроизводителя, так и дополнительного к Kia Motors.

Ранее сообщалось, что компания Apple собирается к 2023 году представить автомобиль с автоматической системой управления в рамках реализации проекта Project Titan. Для самоуправляемых автомобилей разработана специальная операционная система.