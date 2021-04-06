Apple заинтересовалась разработкой технологий для беспилотного автомобиля
Американская компания Apple может заняться разработкой технологий для беспилотного автомобиля. Об этом рассказал глава корпорации Тим Кук.
«На мой взгляд, автономность является ключевой технологией. Самоуправляемый автомобиль — это во многом робот. Автономность имеет множество применений. И увидим, что сделает Apple», — передала его слова газета The New York Times.
При этом Кук отметил, что сотрудники компании рассматривают много разных вещей и многое из этого никогда не увидит свет. Однако он не утверждает, что так будет и в этот раз. Глава компании отметил, что в Apple «любят интегрировать оборудование, программное обеспечение и сервисы». Поэтому корпорация стремится стать владельцем таких технологических разработок.
Ранее телеканал СNBC сообщил, что Apple близка к договоренностям с южнокорейскими компаниями Hyundai Motor Company и Kia Motor о совместном выпуске в Америке самоуправляемого автомобиля с электродвигателем. Но позже стало известно, что стороны не смогли прийти к соглашению.
Накануне СМИ рассказали, что у компании Apple в планах выпустить iMac, который заменит модель с 27-ти дюймовым экраном.