Аппарат Акимова опроверг снижение нештрафуемого порога скорости

Представитель вице-премьера Максима Акимова объявил, что правкомиссия по безопасности дорожного движения не принимала решения о снижении нештрафуемого порога скорости.

По словам представителя вице-премьера, сейчас готовятся предложения по обеспечению безопасности дорожного движения. Он заметил, что рассматриваются различные меры снижения аварийности на дорогах, в том числе и снижение нештрафуемого порога превышения скорости.

«Однако правкомиссия по обеспечению безопасности дорожного движения не принимает решения, создающие правовые нормы, и не может напрямую вносить изменения в нормативно-правовые акты, регулирующие различные аспекты дорожного движения», — отметил представитель вице-премьера, его цитирует ТАСС.

Ранее вице-премьер Максим Акимов объявил, что правкомиссия поддерживает снижение нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 километров в час. Зампред правительства подчеркнул, что изменение необходимо вводить постепенно. Среди других мер ужесточение ответственности за превышение скорости. Предложения могут быть представлены в правительстве в 2020 году.

После этого пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева объявил, что глава правительства сомневается в целесообразности снижения нештрафуемого порога.