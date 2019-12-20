Медведев засомневался в снижении нештрафуемого порога скорости

Пресс-секретарь Дмитрия Медведева Олег Осипов сообщил, что глава правительства сомневается в целесообразности снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч.

Осипов отметил, что Медведев уже не раз высказывал свои сомнения, а также что МВД РФ также эту инициативу не поддерживает. Председатель правительства не видит скорых перспектив для принятия подобного решения.

«Дмитрий Медведев действительно сомневается в целесообразности снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч, о чем он неоднократно говорил. Вряд ли в ближайшей перспективе решение о снижении нештрафуемого порога до 10 км/ч будет принято», — цитирует Осипова ТАСС.

Сейчас превышение скорости менее чем на 20 км/ч штрафом не наказывается. Медведев уже поручал проработать этот вопрос. В начале декабря он подчеркивал, что ужесточение нормы приведет к увеличению количества оштрафованных, так как водителю превышение скорости на 10-20 км/ч заметить сложно.

Глава правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения вице-премьер РФ Максим Акимов сообщил о поддержании снижения нештрафуемого порога в перспективе. По его мнению, если инициатива получит поддержку, необходимые законодательные решения могут быть приняты в течение следующего года.