Нештрафуемый порог превышения скорости на российских дорогах снизят

В России снизится нештрафуемый порог скорости. Если раньше он составлял 20 километров в час, то вскоре уменьшится в два раза — до 10 километров в час. Об этом журналистам сообщил вице-премьер Максим Акимов.

Он отметил, что ни в одной мировой стране «которая относит себя к цивилизованным», не существует столь большого допустимого порога превышения скорости, не облагаемого штрафом.

Он отметил, что ни с технической, ни с точки зрения ПДД не возникает никаких сомнений в том, что точность показаний спидометров в машинах, как и точность фиксирующих камер дают возможность с «совсем небольшой погрешностью» штрафовать водителей, которые превышают установленную скорость. Акимов уверен, что это позволит уйти от ситуаций, когда автомобилист автоматически прибавляет к ограничению еще 20 км/ч — он делает это интуитивно, считая, что именно это является дозволенным режимом.

Тем не менее вице-премьер подчеркнул, что изменение будет вводиться постепенно. Акимов отметил, что сначала оно начнет действовать в режиме пилотных зон. Если инициатива найдет поддержку, ее могут ввести либо в городах федерального значения, либо в миллионниках, либо — в столицах субъектов страны. По его словам, существует вероятность снижения нештрафуемого порога скорости во всех городских — «для отдельных скоростных режимов».

Мы посмотрим результаты, подсчеты сегодня были представлены — в год такая мера только по городам позволит спасти более 1,8 тысячи жизней людей. Вот это цена вопроса Максим Акимов

Он уточнил, что пилотные зоны не снизят порог прямо сейчас — по словам вице-премьера, это достаточно сложный вопрос, потому что связан с распределением полномочий между уровнями власти и внесением изменений в КоАП. Однако Акимов рассчитывает, что все необходимые решения на законодательном уровне примут до конца следующего года.