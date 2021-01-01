Аэропорт Домодедово заработал в штатном режиме

Аэропорт Домодедово 1 января заработал в штатном режиме. Накануне там было задержано или отменено более 150 рейсов из-за непогоды. В результате в помещении образовалась огромная толпа.

«Вчера по состоянию на 21:00 мы обслужили 187 вылетающих рейса. До конца дня вылетело еще 26 рейсов. Все задержки устранены. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме», — передает РИАМО слова представителя пресс-службы аэропорта.

Утром в пятницу в трех аэропортах московского региона были задержаны или отменены более 20 рейсов. По данным на 12:00 по московскому времени, во Внуково было задержано два рейса и три отменено. В Домодедово задержали больше всего рейсов — 10. И только один отменили. В Шереметьево задержали два рейса, а отменили четыре.

Транспортная прокуратура проведет проверку в связи с отменами и задержками вылетов в аэропортах Москвы перед Новым годом. Сотрудники будут устанавливать причины задержек ряда рейсов. Также будет дана оценка исполнения авиакомпаниями лицензионного законодательства.