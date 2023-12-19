Транспорт 19 декабря 2023, 14:29 Аэропорт Домодедово ограничил прием и вылет самолетов Аэропорт Домодедово ввел временные ограничения на прием и вылет самолетов РИА «Новости»

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Аэропорт Домодедово для обеспечения безопасности пассажиров ввел временные ограничения на прием и вылет самолетов. Еще шесть воздушных судов ушли на запасные аэродромы. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

В период действия подобных ограничений специалисты могут перенаправлять авиалайнеры на запасные аэродромы или продлить выполнение полета в зоне ожидания, чтобы совершить посадку после снятия ограничений в месте прибытия.

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«Шесть воздушных судов перенаправлены на запасные аэродромы», — подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, стало известно, что во Внуково по независящим от аэропорта причинам с 11:54 также ввели временные ограничения на прием и вылет самолетов.

Однако, по согласованию с РЦ ОрВД, с 12:20 аэропорт Внуково вновь работает на прием воздушных судов, а с 13:30 — на прием и вылет рейсов.

Ранее план «Ковер» ввели в трех московских аэропортах. Причиной для этого стал беспилотник, который сбили в Одинцовском округе.