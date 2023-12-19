Происшествия 19 декабря 2023, 12:24 План «Ковер» ввели в трех московских аэропортах «112»: план «Ковер» ввели в аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский РИА «Новости»

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Воздушное пространство московских аэропортов Домодедово, Внуково и Жуковский закрыли. Там ввели план «Ковер», самолеты начали перенаправлять в Шереметьево. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Во Внуково подтвердили информацию об ограничении на прием и выпуск самолетов в 11:54, уточнив, что это произошло по независящим от аэропорта причинам.

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«Пассажирам объяснили это „операционными причинами“», — сообщили в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

По информации издания «Baza», в районе работает система ПВО. Несколько рейсов на вылет и на прилет задержали.

План «Ковер» — закрытие воздушного пространства из-за обнаружения в небе неустановленных летательных аппаратов. В последний раз в столице его вводили в конце сентября. При объявлении этого сигнала все гражданские самолеты обязаны направиться в запасные аэродромы или отменить вылет.

Такие изменения в расписании сильно бьют по карману авиакомпаний. По данным экспертов, спасти ситуацию сможет только вмешательство государства.