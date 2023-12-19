Важное 19 декабря 2023, 12:54 Атаку беспилотника отразили в Одинцове Мэр Москвы Собянин: силы ПВО отразили атаку БПЛА в Одинцовском округе РИА «Новости»

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В Одинцовском городской округе сбили беспилотник. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что никто не пострадал.

«Силами ПВО в Одинцовском городском округе отражена атака беспилотника», — объявил он.

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Экстренные службы, по словам мэра, выехали к месту происшествия. Собянин уточнил, что на месте падения обломков дрона разрушений не зафиксировали, медпомощь не потребовалась.

Атаку в Одинцовском округе предотвратили в 12:35, объявили в Минобороны. Дежурные средства ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа.

Российские военные 19 декабря перехватили беспилотники в Козельском районе Калужской области и трижды — в Брянской области. Обошлось без жертв. В Подмосковье БПЛА засекли 14 декабря над территорией Наро-Фоминского округа. Минобороны сообщало о девяти перехваченных дронах — часть из них в Калужской области.