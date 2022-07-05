Зоозащитники указали на важность доработки закона о защите животных

Таксу-инвалида бросила хозяйка прямо в ветеринарной клинике в Тюмени. Женщина посчитала слишком высокой стоимость процедуры для питомца. Такие случаи, когда хозяева бросают своих животных, не редкость. Правда, чаще всего они стараются сделать это без свидетелей.

Один из многих случаев

Зоозащитник, владелец «Кошкиного дома» на Кутузовском проспекте Карен Никсалян рассказал «360», что подобные истории, когда хозяева попросту выкидывают собственных животных, случаются постоянно.

«Постоянно их выкидывают, и собак, и кошек. Если они им не нужны, то постоянно», — сказал Никсалян. Говоря о стоимости лечения животных, собеседник «360» отметил, что цена зависит от того, какое лечение прописывается.

По его мнению, на сегодняшний день, закон о защите животных в России необходимо доработать.

Его нужно доработать однозначно. Он работает не в пользу животных, а в пользу людей все-таки больше Карен Никсалян

Вопрос не в цене услуг

Юрист, президент Фонда помощи животным «Забытые животные» в России Анастасия Комагина отметила в беседе с «360», что чаще всего хозяева, которые выбрасывают своих животных из-за дороговизны их лечения, стараются сделать это втихаря, чтоб их никто не видел, поскольку такой поступок осуждается обществом. Очень распространено, когда люди подбрасывают потомство своих питомцев, например, щенков или котят, отметила собеседница «360».

Вопрос не в цене услуг — это в принципе подход утилитарный к животному <...> Если даже животное безнадежно, всегда можно его усыпить, дать ему гуманно уйти на любящих руках, а не вот так бросать, оставляя его в состоянии беспомощности Анастасия Комагина

Штрафы за выбрасывание домашних питомцев, по ее мнению, не будут работать без всеобщей регистрации и идентификации. Также, по ее словам, не работает должным образом закон об ответственном обращении с животными.

«Механизма исполнения закона этого нет», — отметила Комагина.

Бывают случаи, когда таких хозяев животных наказывают, но это редкость. Чаще всего это происходит, когда идет широкая огласка среди общественности и в СМИ.

Она признает, что ветеринарные услуги сейчас подорожали. Это связано с тем, что в первую очередь подорожал наркоз для животных, который экспортировался из других стран.

«Подорожал наркоз, подорожали ветпрепараты какие-то, но все равно это не идет в сравнение с человеческим лечением», — отметила собеседница «360». По ее словам, эти цены все равно доступны.

Генеральный директор клиники, в которой хозяйка оставила таксу, Анастасия Колпакчи рассказала «360», что женщина преподнесла все-таким образом, будто она нашла собаку в канаве, но сотрудницы сразу заподозрили в ее истории обман. Во-первых, в тот день был дождь, а такса была чистая, а во-вторых собаки этой породы очень своенравны по характеру и выбирают одного хозяина на всю жизнь. Такса проявляла агрессию, но только к женщине была расположена и виляла хвостом. Делом уже заинтересовалась полиция. А таксу же сейчас ждут обследования.