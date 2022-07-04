Брошенную хозяйкой таксу-инвалида ждут обследования. Собака приходит в себя после предательства

Таксу-инвалида, которую бросила хозяйка в Тюмени, ждут обследования. Сейчас собаку приютили сотрудники ветклиники, где женщина испугалась суммы за процедуры в 1,5 тысячи рублей, и бросилась бежать от своего питомца, который пытался ее догнать, хотя не может ходить. Делом уже заинтересовалась полиция. А хозяйка клиники рассказала «360», что сейчас для нее самое главное — найти для животного нового хозяина с добрым сердцем.