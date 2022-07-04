Жительница Тюмени бросила таксу-инвалида в клинике. Собака ползла за хозяйкой до последнего

Жительница Тюмени бросила в ветклинике больную таксу, назвав ее чужой и испугавшись счета за обследование. Делом занялась полиция. Об этом «360» рассказала гендиректор клиники Анастасия Колпакчи.

Признавала только хозяйку

Женщина принесла на обследование собаку, якобы найденную в канаве неподалеку. Уже тогда сотрудницы заподозрили обман, ведь в этот день на улице шел сильный ливень, а собака была чистая. К тому же она сама указала на хозяйку.

Таксы очень своенравные по характеру и выбирают одного хозяина на всю жизнь. Собака проявляла агрессию, только к ней была расположена и виляла хвостом. То есть мы сразу заподозрили, что собака ее

Собаку осмотрели, сделали рентген, дали рекомендации и отпустили. Проблемы начались, когда хозяйке выставили счет — сумма ее сильно разозлила.

«На кассе женщине озвучили сумму в 1500 рублей. Это ее расстроило. Она отшвырнула документы и покинула клинику. Собаку оставила», — рассказала Анастасия Колпакчи.

Двулапый подкидыш

Хозяйка поднялась по лестнице и ушла. Собака помчалась за ней на передних лапах — задние не ходят. Сотрудницы помогли ей, вынесли на улицу, чтобы вернуть. Такса сильно переживала.

«Мы же люди, мы все понимаем», — сказала владелица клиники.

Однако женщине было все равно. Пока собака гналась за ней, волоча лапы, та прыгнула в машину и уехала. Сотрудницам ничего не оставалось, кроме как подобрать животное и приютить.

Звонок из МВД

Сейчас собака проходит полное обследование: анализ крови, УЗИ и другие процедуры. Скорее всего, придется провести ей компьютерную томографию. Задние конечности таксы чувствительны, но она не может ими управлять. Ветврач прописал ей покой.

Хозяйка не вернулась в клинику за питомцем. Зато на ветеринаров после того, как история попала в интернет, вышла полиция.

«Этим вопросом заинтересовалось МВД. Мы предоставим им данные. Заявление в полицию я не буду подавать, они уже сами нас нашли и заинтересовались этим вопросом. Мое дело — спасти животное», — сказала директор клиники.