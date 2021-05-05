В польской деревне Минковские начали раскопки в надежде отыскать десяток тонн нацистского золота. Подсказку нашли в дневниках офицера СС и его тайной карте, которые достались исследователям от потомков нацистских преступников. Подобные поиски идут едва ли не каждый год, хотя настоящие клады находят редко. Но когда такое случается, награда оказывается баснословной.

Любовница нацистского офицера

В деревеньке Минковские на юге Польши начались масштабные раскопки, сообщила газета Daily Mail. В распоряжении Фонда Силезского моста оказались секретные документы — дневник офицера СС, некоего фон Штайна, который писал письма своей любовнице Инге, работавшей в поместье в Минковские.

«Некоторые перевозки прошли успешно. Оставшиеся 48 сундуков Рейхсбанка и все семейные сундуки я поручаю тебе. Только ты знаешь, где они находятся», — писал фон Штайн Инге.

Была получена и карта — все это исследователям передали потомки участников событий Второй мировой. По словам сотрудника фонда Романа Фурманиака, он несколько раз разговаривал с самой Инге до ее смерти. Именно она указала археологам на поместье. Одним из знаков того, что ученые на правильном пути, стал найденный на месте раскопок немецкий штык времен Второй мировой войны — его и еще два пистолета женщина получила от своего возлюбленного и должна была спрятать вместе с другими вещами.

В дневнике фон Штайна также говорилось о том, что «сундуки и контейнеры», которые, предположительно, содержат золото одного из самых богатых городов Третьего рейха Бреслау (сейчас Вроцлав), закопаны в оранжерее поместья в Минковские. Считается, что эти сокровища были похищены и спрятаны по приказу рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера для дальнейшего создания Четвертого рейха.

«48 сундуков из Рейхсбанка, в хорошем состоянии, были спрятаны, очень хорошо засыпаны землей и „озеленены“ еще живыми растениями», — гласит запись от 12 марта 1945 года.

Всего на карте фон Штайна было отмечено 11 мест, где могут быть спрятаны сокровища Третьего рейха. Искать начали именно в Минковские, потому что там, по мнению археологов, добраться до клада проще всего. В одном из остающихся 10 тайников, по информации из дневника, должно находиться порядка 50 произведений искусства, предположительно, украденных из коллекций во Франции. Среди них могут быть работы Боттичелли, Рубенса, Сезанна, Караваджо, Моне, Дюрера, Рафаэля и Рембрандта.

Секрет золота нацистов

По просьбе «360» член Союза бонистов России, историк Владимир Засько объяснил, в чем секрет привлекательности нацистского золота. Существенную роль играет то, что никто точно не знает, сколько было украдено во время Второй мировой: что из этих богатств действительно найдено, а что осталось утраченным. Подогревает пыл охотников за сокровищами то, что в Германии действительно существовало специальное подразделение, которое занималось поиском, сбором и вывозом, хранением культурных ценностей со всей Европы, уверен Засько.

«Легенды неистребимы. Не все вернулось. Что-то безвозвратно утрачено и, скорее всего, не вернется никогда. Что-то, вполне возможно, где-то и существует. Понятно, что информацию о вещах, которые стоят больших денег, в момент окончания войны можно было оставить у себя под контролем», — объяснил он.

Желающих получить нацистское золото достаточно много, но для настоящих поисков нужно не только дорогостоящее оборудование и навыки археологических раскопок, но и информация, предпосылки, добавил Засько. «Карта — это не главная тема, главное — методики поиска», — добавил он.

Причем для части поисковиков такая деятельность может становиться неплохой статьей дохода — некоторые организации не скупятся и щедро спонсируют их, надеясь потом получить еще больше.

«Многие, кто занимается этим профессионально, не объявляют об этом — они десятилетиями ищут, если что-то найдут, тогда конкретно объявят. А дальше по закону соответствующей страны оно должно быть объявлено новой собственностью — часть государству, часть нашедшему, например», — сказал историк.

Третий рейх — остров сокровищ

На протяжении многих лет энтузиасты со всего мира ищут нацистское золото по всей территории бывшего Третьего рейха. В 2019 году в Германии опубликовали дневники другого нацистского офицера Эгона Олленхауэра, в котором он также рассказывал об 11 местах захоронения неких сокровищ на территории Польши. Уже тогда говорили и о бесценных полотнах Рубенса, Караваджо и Рембрандта, а также о тоннах драгоценных металлов в виде монет, слитков и украшений. Поэтому реальная ценность потенциальной находки и даже сами раскопки — под сомнением.

В 2017 году нацистские сокровища нашли у берегов Исландии. Там был обнаружен затонувший немецкий корабль с грузом золота. Общая стоимость находки оценивалась более чем в 130 миллионов долларов — порядка 10 миллиардов рублей. Судно, по данным историков, затонуло еще в 1939 году — командованию корабля было приказано затопить его, если не удастся уйти от погони британцев.

В 2015 году двое жителей Польши заявляли, что знают, где находится таинственно пропавший в 1945 году поезд с легендарным золотом Бреслау. Нацисты отправили груженный драгоценностями бронепоезд из Бреслау, чтобы его не захватили советские войска.

Вокруг «золотого поезда» существует много легенд. Бессчетное количество кладоискателей пытались его найти, но пока ни одна попытка не увенчалась успехом. Некоторые ученые даже сомневаются в том, что поезд на самом деле был.

«Нацистское золото будет искаться еще очень долго, потому что никто не знает точно, сколько вывезено, сколько обнаружено. Попытки искать всегда остаются», — заключил Засько.