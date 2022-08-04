Европа может отказаться плясать под дудку США, такое предположение высказали политический обозреватель и экс-дипломат из США. Они отметили, что сейчас европейцы переживают слишком сильный кризис. Российские специалисты советуют дождаться осени или зимы, когда государства Европы окажутся без российского топлива. Возможно, тогда их лидеры задумаются о целесообразности политики, проводимой Западом против РФ.

Европу ждут волнения

США более не могут рассчитывать на поддержку европейских стран в противостоянии с Россией. В этом уверены политический обозреватель Майкл Гфеллер и бывший американский дипломат, возглавлявший дипмиссию США в Саудовской Аравии, Дэвид Ранделл. Свои мысли они опубликовали в журнале Newsweek. Они отметили, что сейчас Европа скатывается в такой глубокий кризис, которого не было с 1930-х годов. Сначала был скачок инфляции на фоне пандемии, а после этого ударили последствия от антироссийских санкций.

Эти санкции имели обратный эффект. На фоне укрепления рубля Европа готовится к перебоям в поставке энергии, инфляции и замедлению экономического роста. У правительств проблемы, а премьер-министр Италии [Марио Драги] уже потерял работу Newsweek.

Авторы статьи подчеркнули, что в ряде стран, например, в Нидерландах, Германии, Польше и Испании, фермеры и дальнобойщики устроили массовые протесты и забастовки. При этом обостряется ситуация с мигрантами из Африки и с Ближнего Востока. Все это, уверены Гфеллер и Ранделл, приведет к волнениям, которые начнутся в ближайшие шесть-восемь месяцев.

«США нужна экономически сильная, политически солидарная и социально единая Европа. Вместо этого мы расходимся в интересах с нашими европейскими союзниками, а европейцы расходятся в интересах между собой», — пояснили они.

Европу отрезвит зима без энергии РФ

Как долго Европа готова терпеть давление США, покажет грядущая зима. Ведь без российского топлива, а также без энергии союзников РФ европейцам уже непросто, а вскоре наступят холода. Об этом «360» рассказал политолог Семен Багдасаров.

Выдержит Европа без российских энергоресурсов или нет? <…> Нужно дожить до зимы. <…> При этом я бы не стал рассчитывать, что все государства посыпятся, как пирамида. Но отдельные могут. Например, Венгрия уже занимает более принципиальную позицию Семен Багдасаров.

Схожей точки зрения придерживается и автор блога Zergulio Сергей Колясников. Он также считает, что Европа одумается ближе к зиме. По его словам, предел терпения местного общества все-таки существует. Блогер отметил, что есть три фактора: голод, холод и нищета. И когда они достигнут критических отметок, ЕС, вероятно, протрезвеет.

Вопрос в том, насколько далеко все это может зайти. Но надо дождаться осени и зимы. <…> Европейские элиты выращены и воспитаны США. Не думаю, что реален сценарий, когда европейцы начнут проводить самостоятельную политику. Но США встанут перед выбором — управлять хоть какой-то Европой или там будет аналог Сомали, с беспорядками, бунтами и так далее Сергей Колясников.

Колясников считает, что хоть какая-то объективность в политике Европы должна быть. Сейчас же поведение лидеров государств вызывает лишь удивление. Между тем на дворе август. А газ, как напомнил Колясников, — это не кирпичи: топливо нельзя просто взять и привезти.

«Надо качать — достаточно долго, чтобы получить необходимый объем. Отсутствие стратегии Европы сейчас очень удивляет. Это либо умственные заболевания, либо просто полнейшая неадекватность в оценке ситуации. Сейчас лето — тепло. „Нам тепло — мы ни о чем не думаем“? Так что ли? Это уровень пяти- или семилетних детей», — пояснил Колясников.

Спасти Европу может только Россия

Европа сейчас находится в такой ситуации, что уже ее будут использовать ровно так же, как она использовала Украину, — до последнего украинца. В этом уверен бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко. По его словам, европейские лидеры уже не смогут слезть с американского крючка.

«Это должно быть какое-то чудо, чтобы Европа объединилась, появился умелый лидер — принципиальный, амбициозный <…> Как Жак Ширак (экс-президент Франции — прим. ред.), который отстаивал интересы Франции. Такого лидера сегодня в Европе не найти. <…> Настолько в Европе все прогнило, что буквально на каждой должности стоит либо сотрудник ЦРУ, либо чиновник, получающий зеленые деньги. Даже если Европа будет умываться кровью, а США к этому и ведут, европейцы из этой ситуации выйти не смогут», — отметил Журавко.

Правда, по его словам, спасти положение может именно Россия. Она может повторить 1945 год, когда освободила Европу, в том числе от интернационального насилия.