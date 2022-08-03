Песков назвал ситуацию с поставками газа в Европу абсурдной из-за санкций

Ситуация с поставками газа в Европу стала напряженной и абсурдной из-за антироссийских санкций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что эта тема была на повестке встречи Владимира Путина и экс-канцлера Германии Герхарда Шредера.

По словам Пескова, Шредер весьма обеспокоен реальным положением дел и энергетическим кризисом, который разгорается в Европе, отметил RT.

И обеспокоен также совсем не радужными перспективами в этой области. И конечно, он просил Путина объяснить ситуацию и объяснить видение российской стороны той ситуации, которая складывается, сказал Песков.

«Путин на примерах объяснил, что эту весьма и весьма напряженную и абсурдную ситуацию сгенерили как раз те самые ограничения и санкции, которые ввели западники», — подчеркнул Песков.

Он напомнил, что ограничения вводили власти Евросоюза и Великобритании. Теперь от последствий этих шагов страдают в первую очередь жители европейских стран, производители, заводы и фабрики, добавил представитель Кремля.