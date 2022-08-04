США рассчитывают на поддержку Европы в противостоянии России, однако она не будет длиться вечно. Евросоюз столкнулся с крупнейшим экономическим и политическим кризисом, объяснили авторы статьи на сайте Newsweek.

Эксперт по международным делам Майкл Гфеллер и бывший посол США в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл пришли к выводу, что Европа приблизилась к крупнейшему с 1930-х годов экономическому кризису. Последствия пандемии привели к высоким темпам инфляции, антироссийские санкции — к нехватке энергии и замедлению экономического роста.

Кроме того, ухудшилась политическая обстановка. Премьер-министр Италии Марио Драги ушел в отставку, фермеры Нидерландов вышли на протесты, забастовки прошли также в Германии, Польше и Испании. Миллионы беженцев из Африки и Ближнего Востока приблизились к границам из-за аналогичных проблем в своих странах.

С ростом проблем с продовольствием, топливом и миграцией все правительства Европы столкнутся с усилением беспорядков. Многие другие, вероятно, падут в ближайшие шесть-восемь месяцев Майкл Гфеллер и Дэвид Ранделл. авторы статьи

Некоторые европейские политики уже сменили тактику. Например, президент Венгрии Виктор Орбан осудил санкционную политику против России. С ним согласился заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

«Есть несколько причин сомневаться в том, что поддержка может продолжаться бесконечно. <…> Соединенным Штатам нужна экономически сильная, политически ориентированная и социально единая Европа. Вместо этого мы теперь сталкиваемся как с расхождением интересов с нашими европейскими союзниками, так и с расхождением интересов самих европейцев», — заявили авторы статьи.