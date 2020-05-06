Жизнь и смерть угольного магната. Что известно о самоубийстве миллиардера Босова

Одного из самых богатых людей России миллиардера Дмитрия Босова обнаружили мертвым в собственном доме. Предположительно, мужчина совершил самоубийство.

Тело 52-летнего бизнесмена нашли его жена и охранник. Босовы проживали в загородном доме в подмосковном селе Усово. По данным источника «Коммерсанта», бизнесмен перестал отвечать на звонки супруги, из-за чего она вернулась домой. По записям с камер видеонаблюдения выяснили, что миллиардер зашел в фитнес-зал. Дверь была заперта изнутри, ее пришлось выбить. Предприниматель к тому моменту был уже мертв.

Предположительно, особняк Босовых в Подмосковье / фото из Instagram сына Дмитрия Босова

В управлении Следственного комитета по Московской области подтвердили, что 6 мая на территории домовладения в селе Усово родственники обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением.

По информации газеты, пистолет, найденный рядом с телом, мог быть наградным оружием, полученным от МВД Абхазии.

По данным собеседников РБК, Босов покончил с собой около четырех часов утра 6 мая. Сын погибшего Антон заявил «360», что случившееся — это «семейные дела». Также он отказался обсуждать, действительно ли Дмитрий Босов мог покончить с собой.

Давайте дождемся официальной версии и не будем гадать и предполагать Антон Босов сын миллиардера

Дмитрий Босов был совладельцем компаний «Сибантрацит» и «Востокугль», основателем и крупнейшим акционером группы «Аллтек», которой принадлежит центр архитектуры и дизайна Artplay. В 2020 году состояние Босова, по оценке Forbes, впервые превысило миллиард долларов. Журнал оценивал его активы в 1,1 миллиарда долларов (86-е место в списке богатейших россиян).

Большая часть состояния приходилась на «Сибантрацит» — крупнейший в России производитель металлургических углей. Компания является генеральным спонсором «Ночной хоккейной лиги», созданной в 2011 году по инициативе Владимира Путина.

В 2018 году, после легализации марихуаны в ряде штатов США, Босов вложил более 160 миллионов долларов в калифорнийскую компанию Genius Fund Group, работающую на американском рынке каннабиса. По месту ведения бизнеса миллиардер приобрел дом в Беверли-Хиллз за 30 миллионов долларов. В апреле 2019 года Босову и его супруге аннулировали американские визы, в дальнейшем они не выезжали в Штаты.

Источник фото: realtor.com

Представители бизнесмена заявляли Forbes, что визы Босову аннулировали, как и многим другим российским гражданам, без объяснения причин. Это произошло в период обострения отношений между двумя странами.

24 апреля 2020 года бывший гендиректор Genius Fund Group, ветеран спецназа США Фрэнсис Рачоппи подал иск к Босову, обвиняя его в нарушении трудового законодательства. Истец требует более миллиона долларов. Представители миллиардера называли это конфликтом менеджмента при смене команд.

Компания «Востокуголь» принадлежала Босову на паритетных началах с Александром Исаевым. Последний находился также в руководстве «Сибантрацита» и «Востокугля». 6 апреля обе компании сообщили об увольнении Исаева из-за «вопиющих злоупотреблений и хищения на вверенных ему участках работ», а также «распространения недостоверной информации» о бизнесе. Исаев через суд требовал от Босова удалить обвинения в хищениях. Помимо увольнения бизнесмен лишился доли в «Востокугле» — она перешла к руководителю финансово-экономического управления группы «Аллтек» Олегу Шемшуку.

Александр Кряжев / РИА «Новости»

Член адвокатской палаты Москвы Евгений Черноусов в разговоре с «360» подтвердил, что в последнее время у Босова был конфликт «с его главным компаньоном Александром Исаевым». Версия о самоубийстве Черноусову кажется подозрительной.

«Человек, имеющий большой достаток, большое количество недвижимости, и вдруг покончил самоубийством. Учитывая, что у него не было каких-то психических заболеваний, и при тех конфликтных ситуациях это, конечно, выглядит подозрительным», — заявил собеседник телеканала.

Адвокат предположил, что дело еще могут переквалифицировать на статью «Убийство» или «Доведение до самоубийства».

Как писал Теlеgrаm-канал «Небожена», Босов испытывал трудности в последние два года. Негативно на него мог повлиять арест экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, с которым у Босова были дружеские отношения, и «предательство» партнера по бизнесу Исаева.