Сын скончавшегося миллиардера Антон Босов прокомментировал смерть своего отца. В беседе с «360» он попросил дождаться официальной версии следствия.

«Давайте дождемся официальной версии от следствия и не будем гадать на кисельной гуще. Больше ничего вам не могу сказать. Это дела семейные», — рассказал Босов-младший.

Тело миллиардера Дмитрия Босова было найдено в подмосковном селе Усово. Его обнаружили родственники погибшего. По предварительным данным следствия, 52-летний бизнесмен покончил с собой. Следователи опрашивают знакомых и родственников погибшего миллиардера. Выясняются причины происшествия.

Босов владел компаниями «Сибантрацит» и «Востокугль». С 2008 года он являлся руководителем попечительского совета хоккейного клуба «Сибирь». В этом году он впервые попал в список Forbes. Его состояние оценивалось свыше 1,1 миллиардов долларов.