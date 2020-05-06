Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой. Это подтвердили в СК

Миллиардер Дмитрий Босов скончался. По предварительным данным, 52-летний бизнесмен покончил с собой. Об этом «360» сообщил Следственный комитет по Московской области.

Тело бизнесмена нашли его родственники в подмосковном селе Усово.

По предварительным данным следствия, 6 мая 2020 года тело мужчины с огнестрельным ранением головы обнаружено родственниками на территории домовладения в селе Усово. Рядом с телом мужчины лежал пистолет «Glock 19 gen 4» СК по Московской области.

По предварительной информации, он покончил с собой в ночь на 6 мая. Следователи начали проверку — сейчас они опрашивают знакомых и родственников погибшего миллиардера. Устанавливаются мотивы и причины происшествия.

Дмитрий Босов — владелец компаний «Сибантрацит» и «Востокугль». «Сибантрацит» выступает в качестве генерального спонсора «Ночной хоккейной лиги», которая была создана по инициативе президента России Владимира Путина. В 2020 году Босов впервые попал в список Forbes. Он занял 86 строчку рейтинга с состоянием, которое превышало 1,1 миллиарда долларов.