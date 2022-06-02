Жесткий урок Тайваня. Запрещенные для России чипы и микросхемы вырастут в цене

Тайвань примкнул к западным санкциям и запретил экспорт в Россию и Белоруссию ряда чипов и микросхем. Такая блокада выгодна США, которые, похоже и стали ее инициатором. Отсутствие комплектующих будет очень чувствительно для российских разработчиков.

Тайвань запретил экспорт в Россию и Белоруссию ряд микросхем и чипов. Это было сделано с учетом международных договоренностей 1996 года, в которых указаны условия экспортного контроля. Соседнюю республику включили в список из опасений, что она будет помогать России.

Запрет коснулся микропроцессорной техники с уровнем быстродействия свыше пяти гигафлопс или разрядностью свыше 32 бит, тактовой частотой свыше 25 мегагерц и скоростью передачи между компонентами более 25 мегабайт в секунду.

Кроме того, все разрешенные к ввозу микросхемы должны иметь не более 144 контактов. Также отменены поставки нескольких видов литографического оборудования, которое применяют для их изготовления.

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Жесткий урок

То, что Тайвань все же решится примкнуть к санкциям против России, было очевидно еще с февраля, пояснил «360» политолог и журналист Юрий Светов. Ведь это островное государство — верный союзник Соединенных Штатов Америки.

«Они для Тайваня — главный покровитель и защитник. Учитывая обострение обстановки вокруг него, которую нагнетают Соединенные Штаты, в какой-то мере даже провоцируя нападение континентального Китая на Тайвань, он, естественно, всячески демонстрирует свою готовность быть во всем солидарным с США», — рассказал политолог.

Светов отметил, что американцы все время ищут, как еще нанести ущерб России. Раз тысячи санкции не дали нужного результата, они решили попробовать ударить с другой стороны, ведь Тайвань — почти монополист в производстве чипов.

«Это нам жестокий урок: по ключевым направлениям развития экономики, науки, техники, промышленности нельзя зависеть ни от кого. Если сами даже не можете это сделать, то хотя бы нужно иметь несколько поставщиков. Мы говорим о своем национальном процессоре „Эльбрус“, а делаем его на тайваньских чипах», — подчеркнул политолог.

Микросхемы и чипы обогатят перекупщиков

Руководитель научного направления микроэлектроники ИНМЭ РАН Николай Шелепин в разговоре с «360» рассказал, что запрет экспорта со стороны Тайваня будет достаточно критичен для России.

« У нас в стране, это известно всем, нет достаточно передовых технологий, на основе которых можно было бы делать отечественные процессоры „Эльбрус“ и „Байкал“. Российские разработчики рассчитывали на крупнейшую в мире фаундри TSMC — тайваньскую компанию, которая делает чипы для всего мира», — сказал эксперт.

Продукты компании TSMC используют во всем мире. Одними из самых известных ее клиентов являются Intel, HiSilicon, MediaTek, Huawei, Realtek, AMD, NVIDIA, Qualcomm, ARM Holdings, Altera, Xilinx, Apple, Broadcom, Marvell Technology. Охотно сотрудничают с компанией и не крупные разработчики.

Шелепин уточнил, что так как необходимых собственных технологий уровня в России нет, на фабрику Тайваня возлагались большие надежды. Теперь наверняка запрещенные к ввозу товары сильно поднимутся в цене: ведь их придется закупать не напрямую, а через третьи стороны, которые будут стараться нажиться на перепродаже.

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Микропроцессоров хватит на год или два

Отказ TSMC от сотрудничества с российскими производителями чипов фактически остановит выпуск и внедрение техники на российских процессорах, заявил «Коммерсанту» исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский.

Он допустил, что возможно до некоторых пор помогут российские фабрики, например «Микрон». Но они смогут предоставить микроконтроллеры и периферийные микросхемы, а не микропроцессоры. Их запаса хватит на год или два.

Однако куда хуже, если в Россию прекратятся поставки жестких дисков, оперативной памяти и прочих компонентов из Юго-Восточной Азии. Такие товары невозможно запасти на годы, поэтому проблемы из-за их нехватки начнутся достаточно скоро.