Тайвань запретил экспорт микросхем и чипов в Россию и Белоруссию

Власти Тайваня ввели ограничение на ввоз в Россию и Белоруссию ряда стратегических высокотехнологичных товаров. Об этом сообщило издание Digitimes со ссылкой на Министерство торговли страны (МОЕА).

Ведомство обозначило параметры изделий, которые попали под запрет. Также Министерство торговли Тайваня подчеркнуло, что при проработке списка товаров учли международные договоренности 1996 года, в которых прописаны условия экспортного контроля за обычными вооружениями, товарами и технологиями двойного использования.

«Министерство экономики Тайваня подготовило список стратегических высокотехнологичных товаров, которые запрещены к экспорту в Россию и Белоруссию. Белоруссия включена в список, поскольку она может помочь России импортировать такие товары, сообщило ведомство, добавив, что список соответствует категориям 3-9 Вассенаарских договоренностей», — сообщили сотрудники Digitimes.

Согласно новому решению МОЕА, в Россию и Белоруссию теперь нельзя ввозить микропроцессорную технику с уровнем быстродействия свыше пяти гигафлопс или разрядностью свыше 32 бит. Также изделие проверят на тактовую частоту: она не должна превышать 25 мегагерц. Кроме того, скорость передачи между компонентами должна быть ниже 25 мегабайт в секунду. Помимо этого, устройства проверят и на конструктив. Так, разрешенные к ввозу в Россию и Белоруссию микросхемы должны иметь не более 144 контактов.

Также МОЕА запретила поставки нескольких видов литографического оборудования, которое применяют для изготовления микросхем.

Ранее разработчик процессоров «Эльбрус» рассказал о планах по переносу производства из Тайваня в Россию. Об этом написали на сайте RT.