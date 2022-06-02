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    02 июня 2022, 09:39

    Тайвань запретил экспорт микросхем и чипов в Россию и Белоруссию

    Власти Тайваня запретили экспорт микросхем и чипов в Россию и Белоруссию

    Анна Усачева

    Власти Тайваня ввели ограничение на ввоз в Россию и Белоруссию ряда стратегических высокотехнологичных товаров. Об этом сообщило издание Digitimes со ссылкой на Министерство торговли страны (МОЕА).

    Тайвань запретил экспорт микросхем и чипов в Россию и Белоруссию

    Ведомство обозначило параметры изделий, которые попали под запрет. Также Министерство торговли Тайваня подчеркнуло, что при проработке списка товаров учли международные договоренности 1996 года, в которых прописаны условия экспортного контроля за обычными вооружениями, товарами и технологиями двойного использования.

    «Министерство экономики Тайваня подготовило список стратегических высокотехнологичных товаров, которые запрещены к экспорту в Россию и Белоруссию. Белоруссия включена в список, поскольку она может помочь России импортировать такие товары, сообщило ведомство, добавив, что список соответствует категориям 3-9 Вассенаарских договоренностей», — сообщили сотрудники Digitimes.

    Согласно новому решению МОЕА, в Россию и Белоруссию теперь нельзя ввозить микропроцессорную технику с уровнем быстродействия свыше пяти гигафлопс или разрядностью свыше 32 бит. Также изделие проверят на тактовую частоту: она не должна превышать 25 мегагерц. Кроме того, скорость передачи между компонентами должна быть ниже 25 мегабайт в секунду. Помимо этого, устройства проверят и на конструктив. Так, разрешенные к ввозу в Россию и Белоруссию микросхемы должны иметь не более 144 контактов.

    Также МОЕА запретила поставки нескольких видов литографического оборудования, которое применяют для изготовления микросхем.

    Ранее разработчик процессоров «Эльбрус» рассказал о планах по переносу производства из Тайваня в Россию. Об этом написали на сайте RT.