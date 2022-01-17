Производитель процессоров «Эльбрус» сообщил о невостребованности своей продукции

Использование процессора российского производства, а также монтаж материнских плат в РФ даже после 2024 года окажутся ненужными для попадания в реестр отечественной продукции. Такое мнение высказал гендиректор разработчика российских процессоров «Эльбрус» компании МЦСТ Александр Ким в разговоре с РБК.

По его словам, поправки в проект закона об импортозамещении в области радиоэлектронной продукции, которые предложило правительство, противоречат Доктрине информационной безопасности и Стратегии развития электронной промышленности до 2030 года.

В итоге ситуация с использованием отечественных процессоров повлияет на уменьшение спроса на чипы МЦСТ, а также других российских поставщиков. Складские запасы процессоров и комплектующих тоже не будут востребованы. Ким посчитал, что заказчики будут отдавать предпочтение иностранной продукции.

В связи с этим он направил письмо со своими заключениями в Минэкономразвития, Минцифры, Минфин и Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Ким заявил, что надо отказаться от поправок, а также законодательно отделить оборудование с российскими процессорами от локализованной продукции.

Согласно балльной системе, допуск продукции к торгам возможен после выполнения ряда условий, за которые вручают баллы. Их нужное количество можно будет набрать даже без использования российских процессоров, но в будущем такая ситуация поменяется. В Минпромторге заявили, что требования будут ужесточаться.