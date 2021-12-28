Женский призыв на Украине породил новую тему для шуток. Зеленский так и остался шоуменом?
Психолог Кичаев объяснил женский призыв на Украине желанием Зеленского устроить шоу
Украинские власти расширили список женских профессий, представительницы которых должны до конца 2022 года встать на воинский учет. Украинки ругают власти и выкладывают в интернет юмористические ролики. Политологи уверены, что новый закон — лишь попытка отвлечь жителей от кризиса, повышения тарифов ЖКХ и цен в магазинах.
Украина призвала женщин в армию
Минобороны Украины решило расширить список профессий женщин, которые будут подлежать воинскому учету. В перечне теперь не только врачи и переводчики, но и программисты, юристы, журналисты, музыканты, социальные работники, сотрудники ресторанов и гостиниц, бухгалтеры, делопроизводители и даже рекламщики, сообщил ТАСС.
Дамы от 18 до 60 лет, включая беременных и мам несовершеннолетних детей, должны явиться в комиссариат и пройти медкомиссию. Контроль за этим власти возложили на работодателей. Если воинско-врачебная комиссия посчитает женщину годной к несению службы, ее поставят на учет.
Уклонисткам грозит штраф порядка 850 гривен (около 2296 рублей). Их работодатели заплатят более внушительный штраф — от 5500 гривен (почти 15 тысяч рублей). При этом Минобороны страны заверило, что эти «законодательные изменения не повлияют на жизнь украинцев».
Украинки против армии
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на своей странице в Fасеbооk заявил, что речь идет о призыве или обязательной мобилизации женщин в армию. По его словам, вся затея нужна лишь для учета потенциала Украины в случае войны. Однако сами украинки крайне негативно восприняли эту новость, высмеивая ее в роликах и ругая власти.
Украинки в комментариях предложили военным сначала разобраться с мужчинами-уклонистами и навести порядок в уже существующей армии, начав нормально ее обеспечивать. Многие вспомнили, что нынешний президент Владимир Зеленский не только не служил в армии, но и каким-то чудом «не заметил» трех повесток от военкомов.
Кроме того, на сайте президента Украины создана петиция с требованием отменить приказ Минобороны о воинском учете для женщин. К 27 декабря под обращением подписались уже более 25 тысяч человек, что достаточно для рассмотрения петиции главой государства, рассказало РИА «Новости».
Некоторые креативные авторы сняли целые видеоклипы. Так, «Лисапетный батальон», который победил в пятом сезоне шоу талантов, создал ролик, напоминающий нечто среднее между «Свадьбой в Малиновке» и клипами Сердючки.
«Мы всеми грудями закроем наш кордон, ведь мы не просто бабы, мы настоящий батальон!» — говорится в песне.
Опрос рядовых украинцев показал, что большинство мужчин спокойно отнеслись к новому закону и назвали его торжеством равноправия. Хотя некоторые и отметили, что должен быть свободный выбор, а эффективность по принуждению будет равна нулю. Большинство опрошенных украинок заявили, что женщины не должны воевать.
Украинцев пытаются отвлечь от кризиса
Полковник в отставке Виктор Литовкин в разговоре с «360» отметил, что новая инициатива украинских властей — явный перегиб. Это милитаризация страны и сознания населения, попытка прикрыть экономические проблемы страны тем, что народ настраивают на войну с Россией.
«Однако женщины действительно лучше мужчин выполняют некоторые задачи. В таких профессиях, как военная медицина, связь и многих других, без женщин, безусловно, не обойтись. Однако то, что делается на Украине, — это попытка повысить истерию в обществе и этим прикрыть бесхозяйственность руководства страны», — сказал Виктор Литовкин.
Он добавил, что комфорт женщин в армии зависит от каждой страны. В России для них стараются создать определенные условия и в целом относятся достаточно заботливо.
«Женщины сами часто рвутся в армию. Зачастую срабатывает биологический фактор: женщина хочет иметь здоровое потомство, а это ей может обеспечить только здоровый мужчина. А именно такие мужчины служат в нашей армии», — подчеркнул Виктор Литовкин.
Израильский опыт не подходит Украине
Психолог Александр Кичаев также согласился, что действия украинских властей больше похожи на пиар-ход, чтобы, во-первых, чем-то запомниться и выделиться, а во-вторых, сплотить население против врага. Однако, по мнению психолога, это решение очень глупое и недальновидное.
«Зеленский — шоумен, он умеет играть с эмоциями: смотрите, нам так плохо, что мы даже женщин привлекаем и так далее. Но власти не все просчитали. На первом шаге — да, это вызовет тревогу, злость на Россию, но на втором шаге люди спросят: „Ты уже женщин хочешь? Может, давай уже Гитлерюгенд и наших детей туда в топку?“» — пояснил Александр Кичаев.
Он отметил, что для Украины нельзя применить опыт Израиля: эта страна довольно давно живет в состоянии войны с соседями. У израильтян выстроена определенная линия воспитания, и они четко видят, во имя чего им нужно жертвовать своим материнством. Кроме того, женщины в Израиле после службы получают очень серьезные преференции.
«Это касается и возможности получить хорошее образования, и пособий. А на Украине, боюсь, ничего этого не будет — будут просто вычеркнутые годы для тех, кто все-таки пойдет служить, и потерянное здоровье», — сказал Кичаев.