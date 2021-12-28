Женский призыв на Украине породил новую тему для шуток. Зеленский так и остался шоуменом?

Украинские власти расширили список женских профессий, представительницы которых должны до конца 2022 года встать на воинский учет. Украинки ругают власти и выкладывают в интернет юмористические ролики. Политологи уверены, что новый закон — лишь попытка отвлечь жителей от кризиса, повышения тарифов ЖКХ и цен в магазинах.

Украина призвала женщин в армию

Минобороны Украины решило расширить список профессий женщин, которые будут подлежать воинскому учету. В перечне теперь не только врачи и переводчики, но и программисты, юристы, журналисты, музыканты, социальные работники, сотрудники ресторанов и гостиниц, бухгалтеры, делопроизводители и даже рекламщики, сообщил ТАСС.

Дамы от 18 до 60 лет, включая беременных и мам несовершеннолетних детей, должны явиться в комиссариат и пройти медкомиссию. Контроль за этим власти возложили на работодателей. Если воинско-врачебная комиссия посчитает женщину годной к несению службы, ее поставят на учет.

Уклонисткам грозит штраф порядка 850 гривен (около 2296 рублей). Их работодатели заплатят более внушительный штраф — от 5500 гривен (почти 15 тысяч рублей). При этом Минобороны страны заверило, что эти «законодательные изменения не повлияют на жизнь украинцев».

Украинки против армии

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на своей странице в Fасеbооk заявил, что речь идет о призыве или обязательной мобилизации женщин в армию. По его словам, вся затея нужна лишь для учета потенциала Украины в случае войны. Однако сами украинки крайне негативно восприняли эту новость, высмеивая ее в роликах и ругая власти.

Украинки в комментариях предложили военным сначала разобраться с мужчинами-уклонистами и навести порядок в уже существующей армии, начав нормально ее обеспечивать. Многие вспомнили, что нынешний президент Владимир Зеленский не только не служил в армии, но и каким-то чудом «не заметил» трех повесток от военкомов.

Кроме того, на сайте президента Украины создана петиция с требованием отменить приказ Минобороны о воинском учете для женщин. К 27 декабря под обращением подписались уже более 25 тысяч человек, что достаточно для рассмотрения петиции главой государства, рассказало РИА «Новости».

Некоторые креативные авторы сняли целые видеоклипы. Так, «Лисапетный батальон», который победил в пятом сезоне шоу талантов, создал ролик, напоминающий нечто среднее между «Свадьбой в Малиновке» и клипами Сердючки.

«Мы всеми грудями закроем наш кордон, ведь мы не просто бабы, мы настоящий батальон!» — говорится в песне.

Источник фото: youtube.com

Опрос рядовых украинцев показал, что большинство мужчин спокойно отнеслись к новому закону и назвали его торжеством равноправия. Хотя некоторые и отметили, что должен быть свободный выбор, а эффективность по принуждению будет равна нулю. Большинство опрошенных украинок заявили, что женщины не должны воевать.

Украинцев пытаются отвлечь от кризиса

Полковник в отставке Виктор Литовкин в разговоре с «360» отметил, что новая инициатива украинских властей — явный перегиб. Это милитаризация страны и сознания населения, попытка прикрыть экономические проблемы страны тем, что народ настраивают на войну с Россией.

«Однако женщины действительно лучше мужчин выполняют некоторые задачи. В таких профессиях, как военная медицина, связь и многих других, без женщин, безусловно, не обойтись. Однако то, что делается на Украине, — это попытка повысить истерию в обществе и этим прикрыть бесхозяйственность руководства страны», — сказал Виктор Литовкин.

Он добавил, что комфорт женщин в армии зависит от каждой страны. В России для них стараются создать определенные условия и в целом относятся достаточно заботливо.

«Женщины сами часто рвутся в армию. Зачастую срабатывает биологический фактор: женщина хочет иметь здоровое потомство, а это ей может обеспечить только здоровый мужчина. А именно такие мужчины служат в нашей армии», — подчеркнул Виктор Литовкин.

Израильский опыт не подходит Украине

Психолог Александр Кичаев также согласился, что действия украинских властей больше похожи на пиар-ход, чтобы, во-первых, чем-то запомниться и выделиться, а во-вторых, сплотить население против врага. Однако, по мнению психолога, это решение очень глупое и недальновидное.

«Зеленский — шоумен, он умеет играть с эмоциями: смотрите, нам так плохо, что мы даже женщин привлекаем и так далее. Но власти не все просчитали. На первом шаге — да, это вызовет тревогу, злость на Россию, но на втором шаге люди спросят: „Ты уже женщин хочешь? Может, давай уже Гитлерюгенд и наших детей туда в топку?“» — пояснил Александр Кичаев.

Он отметил, что для Украины нельзя применить опыт Израиля: эта страна довольно давно живет в состоянии войны с соседями. У израильтян выстроена определенная линия воспитания, и они четко видят, во имя чего им нужно жертвовать своим материнством. Кроме того, женщины в Израиле после службы получают очень серьезные преференции.

«Это касается и возможности получить хорошее образования, и пособий. А на Украине, боюсь, ничего этого не будет — будут просто вычеркнутые годы для тех, кто все-таки пойдет служить, и потерянное здоровье», — сказал Кичаев.