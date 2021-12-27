Украинка показала средний палец Зеленскому

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива поделился видео, на котором украинка показала средний палец президенту Владимиру Зеленскому. Ролик он выложил в своем канале в Telegram.

Видеозапись снял корреспондент издания «Страна.ua». Он задал прохожей вопрос о том, как она относится к решению правительства Украины поставить женщин на воинский учет. Женщина ответила, что не поддерживает такую инициативу.

«Землю продали — нам отстаивать нечего. Имущество Порошенко, Зеленского и иже с ними я отстаивать не собираюсь вообще», — сказала собеседница журналиста, в конце показав средний палец прямо в камеру и добавив: «Вот вам!»

Сам Кива прокомментировал ролик словами о том, что женщины Украины в лице героини видео властям Украины «послание передали и направление указали». В комментариях к посту почти вся аудитория депутата поддержала выраженную мысль.

Информация о том, что на воинский учет встанут женщины, в том числе беременные или те, у которых есть дети, появилась 26 декабря. О нововведении сообщила пресс-служба ГУ разведки Министерства обороны Украины в Facebook.