Жительницы Украины активно выразили свое недовольство по отношению к скорой постановке на воинский учет, передал телеканал РЕН ТВ. В частности, начали готовить петицию против нового закона.

"Вы соображаете своей головой?.. Куда вы баб посылаете? Кто будет наших детей кормить? Кто будет зарабатывать бабки? Если наши мужики стреляют там в россиян, наших братьев, можно сказать. У вас там вообще кукушка высохла?» — приводится высказывание одной из украинских блогерш.

«Отлично! Прекрасно! Я вот думаю уже завтра пойти записаться, — с иронией заметила еще одна украинка. — Думаю, сразу с бухлом приду, чтобы посидеть отлично с ними. Конечно, это [плохая] идея!»

Сообщается о появлении под петицией против женского воинского учета подписей десятков тысяч женщин.

Ранее на Украине вышел новый приказ Министерства обороны, где было утверждено 35 направлений профессий для женщин, которые могут быть призваны в войска. Каждое из них соответствует десяткам гражданских профессий — от экономических и юридических до профессий общественного питания и полиграфии. При этом на учет встанут в том числе женщины с детьми и беременные.