«Откуда берутся дети?» Самые «женские» запросы мужчин в интернете на 23 Февраля

Макияж

Интерес мужчин вызывает одна из главных «женских» тем — это макияж. Самым популярным стал вопрос: «что такое перманентный макияж?» (100 баллов). Следом интересует, «как сделать макияж» (95 баллов). О том, как правильно наносить макияж, спрашивают реже: запрос набрал 52 балла. «Кисти для макияжа, какая для чего» — этот вопрос занял четвертую строчку в теме (25 баллов). Замыкает пятерку тем вопрос о том, что вообще для макияжа нужно (19 баллов).

Источник фото: «Яндекс»

Цветы

Самым популярным запросом в этой теме стал вопрос: «как сделать цветок из бумаги?» (100 баллов). Чуть меньше (82 балла) мужчин интересует, как нарисовать цветок. Вопрос о том, сколько цветов можно дарить, расположился на третьем месте (56 баллов). После этого мужчин интересует, как избавиться от мошек в цветах комнатных растений (47 баллов).

И на последнем месте в мужских поисковых запросах по этой теме стоит вопрос: «какие бывают цветы» (40 баллов).

Источник фото: «Яндекс»

Дача

Здесь надо отметить, что, несмотря на «женскую» тему, запросы все-таки можно назвать «мужскими».

Больше всего мужчин интересует, какой септик для дачи лучше (100 баллов). Следующий популярный поисковый запрос — сварочный аппарат для дома и дачи (66 баллов). Как усилить сигнал сотовой связи на даче — этот вопрос замыкает тройку лидеров в теме (46 баллов).

Мужчин также интересует, «как избавиться от ос на даче» и стабилизатор напряжения 220 вольт для дачи. Эти запросы собрали 39 и 30 баллов соответственно.

Источник фото: «Яндекс»

Кухня

Интернет пестрит шутками о том, что место женщины на кухне, но, как оказалось, и у мужчин есть свой интерес к этой теме. Первое, что их интересует в «Яндексе», — как разобрать однорычажный смеситель для кухни (100 баллов). Следом мужчины ищут, как выбрать вытяжку над плитой (82 балла), несколько полезных советов о том, как выбрать кухню на заказ (51 балл), как прочистить засор в раковине в домашних условиях (44 балла) и какие обои выбрать для кухни (43 балла).

Источник фото: «Яндекс»

Дети

Самый популярный мужской запрос в этой теме — куда сходить с ребенком (100 баллов). Второй по важности вопрос у мужчин — откуда берутся дети (запрос набрал 86 баллов). На третьем месте проблема здоровья — мужчин интересует, «как сбить температуру у ребенка» (27 баллов).

Чуть реже спрашивают о том, на каком сроке можно определить пол малыша (25 баллов). Запрос «что дают за третьего ребенка» набрал 20 баллов. Это, видимо, стали искать после послания президента — он объявил, что семьям с тремя детьми будут помогать выплатить ипотеку.

Источник фото: «Яндекс»

Кошки

Не обошлось без запросов о животных. Так, мужчины интересуются, как нарисовать кошку (100 баллов). Запрос о том, сколько живут хвостатые, набрал 65 баллов. После этого мужчин интересует, сколько длится беременность у кошек (42 балла), к чему они снятся (39 баллов), и как животное назвать (19 баллов).

Источник фото: «Яндекс»

Блендер

Почему-то именно этот кухонный прибор особенно интересует мужчин. Чаще всего ищут, какой блендер лучше выбрать (100 баллов). На втором месте запрос: «как сделать майонез в блендере» (25 баллов). Сразу после этого идет вопрос о том, как разобрать прибор (24 балла). Что можно в нем приготовить, спрашивают немного реже — запрос собрал 18 баллов. А некоторых мужчин интересует изготовление конкретного напитка: запрос «как сделать смузи в блендере» на пятом месте (15 баллов).

Источник фото: «Яндекс»

Духи

Самый распространенный запрос про духи — это как проверить их подлинность (100 баллов). Следом мужчины интересуются, чем отличаются духи от туалетной воды (75 баллов) и тестер духов от оригинала (60 баллов). Немало мужчин хотят знать, как сделать духи в домашних условиях (58 баллов), а многих интересует, что такое духи с феромонами — запрос набрал 56 баллов.

Источник фото: «Яндекс»

Стоит помнить, что в этом году День защитника Отечества дает россиянам длинные выходные — с 22 по 24 февраля. Ранее «360» рассказывал, как провести это время в Подмосковье — в нашей подборке есть места для настоящих мужских каникул с баней, поездками на танках, стрельбой и рыбалкой.