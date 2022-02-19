Бежали от стрельбы и спасали детей. Как приехавшие в Россию беженцы пересекали границу

Ростовская область продолжает принимать эвакуированных жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Люди продолжают приезжать на автобусах и собственных автомобилях. Власти российского региона готовят для них места для размещения в детских лагерях и домах отдыха. «360» пообщался с бежавшими от стрельбы жителями Донбасса.

«Бомбежка была сильная»

Жительница города Ясиноватая Кристина на своей машине вывезла детей, услышав о начале эвакуации. Она отметила, что обстановка в городе на тот момент была очень напряженной, хотя к обстрелам местные жители уже привыкли.

«Нас всегда обстреливают, но только окраины. В центре обычно тихо. Ясиноватая находится на линии соприкосновения с Авдеевкой, поэтому там всегда слышна стрельба», — пояснила Кристина.

Она отметила, что когда ей сказали, что началась эвакуация, так как что-то намечается, то она тут же взяла детей и села за руль своей машины.

«Мы решили просто перестраховаться. Я, как мать, считаю, что эвакуация нужна. Я вывезу своих детей и пересижу, чем если случится что-то серьезное, а я там буду с ними одна», — поделилась женщина.

Кристина отметила, что из-за сильного тумана быстро доехать до пограничного пункта не удалось, а когда добрались, там уже была большая очередь из машин, поэтому пришлось подождать. Но сам процесс перехода оказался достаточно быстрым.

«Намного к нам лояльнее были в плане проверки документов», — подчеркнула Кристина. Женщина призналась, что в России у нее никого нет, но ей уже предложили место, где она сможет поселиться с детьми. Пообещали предоставить продукты и медицинскую помощь.

«Мне здесь спокойнее дышать стало», — заявила Кристина, но отметила, что домой хочется сильно, поэтому сразу, как только ситуация успокоится, она намерена вернуться к себе.

Ощущение скорого наступления войны в Донецке продолжается уже семь лет, заявил приехавший из столицы ДНР Евгений. По его словам, от продолжающихся обстрелов сильно пострадали только окраины города. В центре все остается спокойным.

«Много людей осталось, уезжать никто не хочет, но и попадать под обстрелы они не хотят», — добавил он.

Еще одна уроженка Донецка, пенсионерка Любовь Ивановна, оказалась в числе первых эвакуированных. Она пояснила, что ехала в автобусе вместе с детьми.

«Очень много деток с нами ехали. Бомбежка была сильная. Спасали мы детей — и грудничков, и всех. Целая колонна нас сюда приехала», — отметила она.

На помощь беженцам приехали чиновники и депутаты. Они встречали на приграничных пунктах автобусы и показывали дорогу к местам временного размещения. Некоторые водители даже не знали, куда им ехать. Об этом рассказала начальник участка по водоснабжению Неклиновского района Ростовской области Любовь Горышева.

«В моем первом автобусе было 140 человек из пяти разных населенных пунктов. В том числе Дебальцево и Енакиево. Они выехали в девять вечера, и в четыре часа утра они уже были на границе. Пропустили их быстро. Доехал до Красного Десанта (хутор в Ростовской области — прим. ред.), а дальше уже мы начали их распределять», — отметила она.

Временное пребывание

Для прибывающих в Ростовскую область беженцев власти региона подготовили несколько тысяч мест. Их планируют разместить на территории детских лагерей и домов отдыха. В распоряжении «360» оказалось фото из лагеря «Спутник» в Неклиновском районе, подготовленного к приему жителей Донбасса.

Там есть одноместные комнаты для взрослых и помещения с двуспальными кроватями для детей. Питаться беженцы будут в общей столовой.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в первые часы в регионе подготовили места для 3274 беженцев, но готовы увеличить количество размещений до 10 тысяч.

«Мы учитываем опыт 2014 года. Но есть и принципиальная разница. В 2014 году все происходило летом и возможности размещения большого количества людей совершенно другие были. Тем не менее мы этот опыт используем», — отметил он.

В связи с большим наплывом беженцев на базе Донского государственного технического университета открыли сбор гуманитарной помощи для беженцев. Ее собирают общественники и волонтеры добровольческих и молодежных движений.

О готовности принять беженцев у себя уже заявили многие регионы России. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для жителей Донецка и Луганска уже подготовили 1500 мест в санаториях и детских лагерях. «Оставлять людей в беде — не в наших традициях», — отметил глава Подмосковья. Губернатор добавил, что уже дал распоряжение встречать беженцев на московских вокзалах. Для этого приготовили резерв автобусов.