«Железный купол» защищает Израиль от ракет. Как устроена эта система

Конфликт между Израилем и Палестиной не утихает уже несколько дней. По крайней мере 1750 ракет выпустили из сектора Газа для атаки Израиля за последние четыре дня. И единственная причина, по которой не погибли сотни людей, — это система ПРО «Железный купол». О том, как она работает и защищает жителей Израиля, — в материале «360».

Что такое «Железный купол»?

«Железный купол» — это тактическая система противоракетной обороны. Ее задача — защита от неуправляемых тактических ракет, чья дальность полета может разниться от четырех до 70 километров. Каждая батарея охватывает территорию 150 квадратных метров.

Разработка системы началась в 2008 году в Израиле. Впервые она была использована в марте 2011 года.

«Это первая система противовоздушной обороны, предназначенная для защиты территории от массовых простых артиллерийских боеприпасов, которыми могут пользоваться всевозможные вооруженные группировки и низкотехнологичные вооруженные силы», — сказал старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета ВШЭ Василий Кашин.

В первую очередь «Железный купол» предназначен для защиты территории от такого рода артиллерийских боеприпасов. К ним можно причислить ракеты реактивных систем залпового огня.

Система используется не только Израилем. Ее также закупили Азербайджан, Индия, Румыния и США. В свое время к ней проявляли интерес Южная Корея и НАТО.

Как работает «Железный купол»?

Система состоит из трех значимых частей: радар, контрольный центр и установки для поражения ракет.

Когда противник производит залповый пуск ракет, радиолокационная головка и контрольный центр распознают и вычисляют их траекторию. Зачастую запущенные ракеты не совершают сложное маневрирование, но их бывает очень много. «Железный купол» способен отслеживать и сразу атаковать большое количество целей. И все это происходит на большой скорости, поскольку обычно для достижения своей цели ракете требуется от 15 до 90 секунд.

Каждый блок системы включает в себя три-четыре установки для поражения ракет. Внутри каждой есть до 20 ракет-перехватчиков. Это значит, что один блок единовременно может выпустить от 60 до 80 ракет. В Израиле сейчас стоит десять блоков.

При этом система не начинает сбивать ракеты сразу. Сначала она вычисляет, куда они летят. И если ракета летит в нежилой район, то ее не сбивают.

Важно также понимать, что ракета-перехватчик не летит прямиком в атакующую ракету, а взрывается около нее.

Плюсы и минусы

Точная цена на ракеты-перехватчики для «Железного купола» неизвестна, но предполагается, что ее диапазон от 40 000 до 100 000 долларов. По словам Кашина, это довольно приемлемая стоимость для зенитной ракеты. Такой приятный ценник может быть обусловлен тем, что она изначально заточена под специализированные задачи, а именно для борьбы с артиллерийскими ракетами.

При этом за счет того, что система не сбивает все ракеты подряд, а только те, что летят в населенные пункты, Израилю удается сэкономить приличную сумму. Вместе с этим отмечается, что эффективность системы оценивается в 90%. За десять лет работы «Железный купол» сбил более 2400 ракет.

Однако даже у такой системы есть недочеты. Об этом пишет портал The Drive.

Как показало обострение палестино-израильского конфликта, «Железный купол» начинает сдавать позиции перед непрерывными массированными атаками. Несмотря на то, что система смогла сбить сотни ракет за несколько ночей, все же некоторые из них попали в жилые районы. Это связано с тем, что за пару дней по Израилю выпустили тысячи ракет. Ранее страна и «Железный купол» не сталкивались с такой мощной атакой.

Ракет-перехватчиков оказалось недостаточно. На один кусок территории могло лететь до ста бомб, а единовременно отразить атаку могли только 60-80 ракет-перехватчиков. Да, пусковые установки сделаны так, чтобы их можно было оперативно перезаряжать, но полет ракеты занимает от 15 до 90 секунд.

Еще одна проблема — это цена. Несмотря на то, что она довольно небольшая, когда разом выпускается много ракет, это ощутимо бьет по экономике. Даже с учетом минимальной стоимости в 40 000 долларов перехват тысячи ракет стране обойдется в 40 миллионов долларов.

Также нельзя забывать, что система настроена против артиллерии, минометов и тактических ракет. «Железный купол» привык бороться с ракетами баллистической траектории. В этот раз Палестина пустила в ход и ракеты большой дальности, действующие по настильной траектории. Это значит, что если у противника появятся более технологичные виды оружия, «Железный купол» может не устоять.