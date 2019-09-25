«Слитая» стенограмма ударила по Трампу. А Зеленскому все нипочем

Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Лидеры двух стран обсудили несколько актуальных политических вопросов, в том числе роль Франции и Германии в помощи Украине. Президент США посоветовал «разобраться» с Ангелой Меркель, которая много говорит но ничего не делает. В разговоре досталось и Эммануэлю Макрону. «360» разобрался, чем подобные заявления могут грозить президенту Украины.

Белый дом предоставил стенограмму, где президенты обсуждали ряд деликатных вопросов, о которых никто кроме них не должен был знать. В их числе — заявление лидера Украины о том, что Германия и Франция оказывают стране недостаточный уровень поддержки в вопросах санкций против России. Сам Владимир Зеленский ранее заявлял, что разговор между ним и Дональдом Трампом является «конфиденциальным». Однако теперь, когда он перестал быть таким, возник вопрос — чем же грозит подобные заявления президенту Украины?

ЕС не обрадуется?

«Я вам скажу, в данном случае он немножко, настучал. Зеленский рассчитывал, что его разговор с Трампом будет конфиденциальным. Вот эта вот часть, когда и Франция, и Германия сколько приложили усилий в поддержке Украины, в том числе и в рамках Минского формата, безусловно, вызывает вопросы и у госпожи Меркель, и у Макрона. Ведь вероятно, Зеленский рассчитывал, что этот разговор останется между ним и Трампом. Здесь реакция будет жесткая», — заявил в разговоре с «360» бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

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В свою очередь украинский политолог Алексей Якубин считает, что для стран Евросоюза подобное заявление не должно было стать чем-то новым. Он отметил в беседе с «360», что в последнее время многие политики — как при Порошенко, так и при самом Зеленском — открыто говорили об этом.

«Парадокс состоит в том, что часто даже публично некоторые украинские политики, в том числе в окружении нового президента, публично на разных эфирах этот тезис повторяли. Что Франция, Германия имеют свои интересы, что думают о снятии санкций, что они страдают экономически, что „Северный поток“ строится, и что мы должны это понимать. Им будет не очень приятно отчасти. Но говорить о том, что это является секретом Полишинеля — нельзя», — отметил он во время беседы с «360».

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По мнению Якубина, представители Франции и Германии отчасти мониторят и украинские СМИ, и заявления украинских политиков, которые говорят об этом довольно часто.

«Это как очень популярная в Украине идея, что Франция и Германия только сидят и ждут, как сбросить санкции и просто задвинуть вопрос Украины куда-то подальше», — пояснил он.

Политолог также подчеркнул, что это — не самое страшное, о чем могут говорить лидеры государств во время подобных телефонных разговоров. По его словам, бывший вице-президент США Джо Байден во время разговоров с экс-президентом Украины Петром Порошенко, говорил гораздо настойчивее.

«Много ходит информации, что он там мог вообще говорить так: „Вы должны сделать это и это“, то есть там тон был даже намного более жестким со стороны определенных американских представителей. Мне кажется, что здесь слишком много еще зависит от личных контактов взаимодействия того или иного политика. Очевидно, что Зеленский и лично Трамп — друг друга не знают. И если прочитать разговор, то, заметно, что у них достаточно деловой тон. Не заметно там каких-то личных аспектов», — сказал он.

Импичмент за разговор

Белый дом опубликовал стенограмму разговора двух президентов после того, как спикер Конгресса США демократ Нэнси Пелоси заявила о запуске официальной процедуры импичмента Дональду Трампу. Она заявила, что Трамп потребовал от лидера Украины начать расследование причастности к коррупционным схемам кандидата в президенты США демократа Джо Байдена, сын которого входил в совет директоров крупной украинской газовой компании Burisma Group.

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Министерство юстиции США не обнаружило в опубликованном тексте переговоров никаких нарушений закона, так как там «не было нарушения норм финансирования избирательных кампаний».

Бывший сотрудник спецслужб США Скотт Беннетт ранее заявил, что Трамп в любом случае сохранит свой пост президента. После решения Минюста это стало еще более очевидным. Однако теперь возникает вопрос — а не объявят ли импичмент Зеленскому за тот же телефонный разговор?

«Если это будет по беспределу, как в отношении Януковича, — нет вопросов. Если брать конституцию Украины, то там прописано, что даже при этом законе [Зеленского] об импичменте президента, его импичмент невозможен. Тамсложная процедура, и еще надо получить 330 голосов (депутатов парламента — прим. ред.). А у него фракция своя. И реально может любой президент там сотню-пятьдесят купить депутатов, это не проблема», — заявил Владимир Олейник.

Якубин в этом вопросе придерживается схожего мнения. Однако он подчеркивает, что причиной невозможности импичмента Зеленскому является не только сложность выполнения этой процедуры, но и высокий рейтинг президента Украины.

«Пока это сложно представить себе, учитывая первый нюанс — саму сложность самого импичмента по украинскому законодательству. И, мне кажется, даже не реалистично это. А второй нюанс — пока что у Владимира Зеленского достаточно высокий рейтинг. Значительная часть его же депутатов — а они составляют партийное большинство в парламенте — не пойдут на это», — заключил он.