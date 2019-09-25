Минюст США не нашел нарушений в разговоре Трампа с Зеленским

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Ранее Белый дом обнародовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского от 25 июля. В ходе беседы Трамп, как ранее стало известно журналистам, действительно просил Зеленского содействовать расследованию дела о коррупции в отношении Хантера Байдена. Он является сыном бывшего вице-президента Джо Байдена — главного конкурента Трампа на будущих президентских выборах.

Зеленский обещал оказать такое содействие. В Демократической партии расценили просьбу Трампа как попытку повлиять на конкурента по предвыборной гонке и инициировали процедуру импичмента.

Управление по уголовным делам Минюста, изучив стенограмму, пришло к выводу, что в разговоре «не было нарушения норм финансирования избирательных кампаний», и закон Трамп не нарушал.

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В ведомстве отметили, что глава белого дома не говорил с генпрокурором Уильямом Барром о расследовании в отношении Джо Байдена или его сына. Также генпрокурор не контактировал с Украиной по каким-либо делам.

При этом в Минюсте начали расследование из-за слежки за Трампом со стороны американских спецслужб во время президентской кампании 2016 года.

Расследование ведет спецпрокурор Джон Дарем. Его команда, говорится в сообщении ведомства, отдельно изучает роль иностранных государств, включая Украину, в том расследовании против президента.