Палата представителей Конгресса США начинает официальную процедуру импичмента Дональду Трампу. Демократы подозревают его в превышении полномочий во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским. Но навредить Трампу не получится, рассказал «360» бывший сотрудник спецслужб США Скотт Беннетт. Наоборот, снижается рейтинг главного противника Трампа на предстоящих выборах — Джо Байдена.

О запуске официальной процедуры импичмента Трампу объявила спикер Конгресса США демократ Нэнси Пелоси. В своем выступлении она в жесткой форме пообещала, что президент ответит за свои действия.

«Трамп предал должность президента, национальную безопасность и целостность наших выборов… Даю указание нашим шести комитетам приступить к проведению собственных расследований. Президент должен отвечать за свои действия. Никто не находится выше закона», — отметила Пелоси.

Основанием для импичмента Пелоси считает диалог Трампа и Зеленского. Глава Штатов, по некоторым данным, потребовал от Киева начать расследование причастности к коррупционным схемам кандидата в президенты США демократа Джо Байдена. Его сын Хантер входил в совет директоров крупной украинской газовой компании Burisma Group. А Байден-старший, будучи вице-президентом при Обаме, курировал вопросы Украины. А также призывал к отставке генпрокурора, который расследовал работу Burisma.

Будет ли успешным импичмент? Бывший сотрудник спецслужб США Скотт Беннетт считает, что Трамп сохранит пост в любом случае. Это понимают и сами демократы, которые на самом деле преследовали другую цель.

Импичмент невозможен. Это нелепо, смешно. Это лишь драма в политическом театре, безнадежная и отчаянная попытка демократов отвлечь американцев от темы с сыном Байдена, а самого Трампа — от расследования причастности Байдена к коррупции на Украине Скотт Беннетт.

Байден — наиболее вероятный кандидат от Демократической партии, а значит, соперник Трампа на выборах в 2020 году. И у него был самый высокий рейтинг из демократов. Весной 2019 года он даже опередил Трампа. Правда, в течение последних недель рейтинг Байдена рухнул из-за скандала с коррупцией на Украине. Теперь он уступает двум другим кандидатам.

Данные опроса Political Data Inc гласят, что в Калифорнии 29% респондентов готовы голосовать на праймериз демократов за Уоррен, 21% — за Берни Сандерса, и только 18% поддержат Джо Байдена.

Разговоры об импичменте могут сильно разозлить Трампа, полагает Беннетт. Поднять с их помощью рейтинг демократы себе не смогут. «Он станет очень агрессивным по отношению к своим противникам из-за этого всего, из-за попыток импичмента», — отметил бывший сотрудник спецслужб США.

Важно понимать, что Сенат США вряд ли даст согласие на проведение слушаний по импичменту. Большинство в нем составляют республиканцы. А значит, они просто отменят процедуру, когда она дойдет до Сената.